Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG

Unternehmen: Schloss Wachenheim AGISIN: DE0007229007

Anlass der Studie: Q3 19/20-Ergebnisse Empfehlung: Kaufen seit: 15.05.2020 Kursziel: EUR18,90 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 19. November 2019 (vorher: Hinzufügen) Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 20,30 auf EUR 18,90.

Zusammenfassung: Der Umsatz im dritten Quartal stieg um 0,6% auf EUR67,1 Mio. (FBe: EUR70,1 Mio.; Q3 18/19: EUR66,7 Mio.), lag jedoch aufgrund der Auswirkungen von SARS-CoV-2 unter der Prognose, die wir im Februar nach dem Q2-Bericht abgegeben hatten. Ein aufgrund der Akquisition des deutschen Weinhändlers Vino Weinhandels GmbH verbesserter Produktmix und der wachsende Weinabsatz in Polen führten dazu, dass der Umsatz das Volumen übertraf, das um 4,4% auf 40,8 Mio. Flaschen zurückging (Q3 18/19: 42,7 Mio. Flaschen). Das Konzern-EBIT lag mit EUR-0,3 Mio. (FBe: EUR1,3 Mio.; Q3 18/19: EUR0,8 Mio.) ebenfalls unter unserer Prognose. Anleger sollten jedoch berücksichtigen, dass das März-Quartal unabhängig von der Pandemie traditionell das schwächste ist im Geschäftsjahr der SWA. Vor dem Hintergrund von SARS-CoV-2 hat das Management die Umsatzprognose für das Gesamtjahr von einem 'leichten Anstieg' auf 'stabil' und die EBIT-Prognose von EUR20,0 Mio. bis EUR22,0 Mio. auf EUR17,5 Mio. bis EUR20,0 Mio. gesenkt. Wir haben unsere Prognosen für 2019/20 an die neuen Leitlinien angepasst. Wir haben auch unsere Prognosen für 2020/21 gesenkt, da wir davon ausgehen, dass die Pandemie das Verbraucherverhalten weit über das Ende des laufenden Geschäftsjahres der SWA am 30. Juni hinaus beeinflussen wird. Unsere Zahlen für die Folgejahre bleiben jedoch unverändert. Wir sehen den fairen Wert der SWA-Aktie nun bei EUR18,90 (zuvor: EUR20,30). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 20.30 to EUR 18.90.

Abstract: Q3 sales edged 0.6% ahead to EUR67.1m (FBe: EUR70.1m; Q3 18/19: EUR66.7m), but due to the impact of SARS-CoV-2 were below the forecast we made in February following the Q2 report. A favourable shift in the product mix due to the acquisition of the German wine merchant Vino Weinhandels GmbH, and growing wine sales in Poland meant that sales outpaced volume which fell 4.4% to 40.8m bottles (Q3 18/19: 42.7m bottles). Group EBIT at EUR-0.3m (FBe: EUR1.3m; Q3 18/19: EUR0.8m) was also below our forecast, but investors should bear in mind, that irrespective of the pandemic, the March quarter is traditionally the weakest of SWA's financial year. Against the background of SARS-CoV-2, management has lowered full year sales guidance from a 'slight increase' to 'stable' and EBIT guidance from EUR20.0m-EUR22.0m to EUR17.5m-EUR20.0m. We have moved our 2019/20 forecasts into line with the new guidance. We have also lowered our forecasts for 2020/21 as we expect the pandemic will continue to affect consumer behaviour well beyond the end of SWA's current financial year on 30 June. Our numbers for subsequent years are unchanged however. We now see fair value for the SWA share at EUR18.9 (previously: EUR20.3). We maintain our Buy recommendation.

