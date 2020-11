Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

^

Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG

Unternehmen: Schloss Wachenheim AGISIN: DE0007229007

Anlass der Studie: Q1 2020/21 Ergebnisse Empfehlung: Kaufen seit: 18.11.2020 Kursziel: EUR20,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 27.02.2020 (zuvor: Hinzufügen) Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 20,00.

Zusammenfassung: Das organische Volumenwachstum in Deutschland und Ostmitteleuropa bot im ersten Quartal 20/21 eine Plattform für eine verbesserte Rentabilität in beiden geografischen Segmenten. Bessere Ergebnisse aus diesen beiden Segmenten überwogen die schwächere Leistung in Frankreich, wo das Volumen sowohl im Inland als auch auf den Exportmärkten zurückging. Der Konzernumsatz stieg um 2,6% auf EUR82,1 Mio. (Q1 19/20: EUR80,0 Mio.; FBe: EUR82,5 Mio.), während das EBIT um 58,4% auf EUR4,5 Mio. stieg (Q1 19/20: EUR2,8 Mio.; FBe: EUR4,3 Mio.). Basierend auf der Verbesserung der Ergebnisse des ersten Quartals im Jahresvergleich und der Annahme einer zumindest teilweisen Lockerung der derzeit in den wichtigsten Märkten des Unternehmens geltenden Lockdown-Maßnahmen hat SWA die im Geschäftsbericht veröffentlichte Gesamtjahresprognose für stabile Mengen, Umsätze und Gewinne beibehalten. Unsere Prognosen, die den Unternehmensrichtlinien entsprechen, bleiben unverändert, ebenso wie unser Kursziel von EUR20,00. Unsere Empfehlung lautet: die Aktie jetzt für die Erholung nach der Pandemie kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 20.00 price target.

Abstract: Organic volume growth in both Germany and East Central Europe provided a platform for improved profitability in both geographic segments in Q1 20/21. Better results from these two segments outweighed weaker performance in France where volume declined both domestically and on export markets. Group sales rose 2.6% to EUR82.1m (Q1 19/20: EUR80.0m; FBe: EUR82.5m) while EBIT jumped 58.4% to EUR4.5m (Q1 19/20: EUR2.8m; FBe: EUR4.3m). Based on the y-o-y improvement in the Q1 results and the assumption for December of at least partial easing of the current lockdown measures in force on the company's major markets, SWA has maintained the full-year guidance for stable volumes, sales and profits given in the annual report. Our forecasts, which are in line with company guidance, are unchanged as is our price target of EUR20.00. Our recommendation is to Buy the share now for post-pandemic recovery.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21859.pdf

Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°