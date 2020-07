Original-Research: wallstreet:online AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: wallstreet:online AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu wallstreet:online AG

Unternehmen: wallstreet:online AGISIN: DE000A2GS609

Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 95,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker

Hohe Nachfrage durch die Konsolidierung des Portalmarktes Sehr starkes Wachstum über den SmartBroker

Die wallstreet:online Gruppe hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Portal- Reichweite über zahlreiche Akquisitionen enorm ausgebaut und plant mit der wallstreet:online Capital AG verstärkt in den Brokerage/FinTech-Markt einzusteigen. Der Markteintritt ist mit dem Produkt SmartBroker äußert erfolgreich angelaufen, sodass das Management sich dazu entschieden hat die dynamische Wachstumsphase mit Investitionen weiter zu stärken.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 konnte der Umsatz der wallstreet:online Gruppe (wallstreet:online AG, Markets Inside Media GmbH und ABC New Media AG) um 16,0% auf 12,30 Mio. EUR (VJ: 10,60 Mio. EUR) gesteigert werden. Den größten Umsatzanteil hatte nach wie vor die wallstreet:online AG mit 8,55 Mio. EUR Umsatz (VJ: 7,77 Mio. EUR). Die wichtigen Wachstumsimpulse kamen neben den Akquisitionen aus dem IR-Segment. Der Bereich IR profitierte auch von der sehr guten Stellung der wallstreet:online AG im Ausland. So wurden 5,87 Mio. EUR der Umsatzerlöse im Ausland erzielt (VJ: 5,15 Mio. EUR).

Durch die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells wurden überproportionale Ergebnisverbesserungen erzielt. Das EBT stieg in der Gruppe um 20,8% auf 5,80 Mio. EUR (VJ: 4,80 Mio. EUR), was einer Margenverbesserung auf 47,2% (VJ: 45,3%) entspricht. Im abgelaufenen Geschäftsjahr fielen jedoch Sonderkosten durch die Kapitalerhöhung, die Beteiligungserwerbe und weitere Projekte unter anderem den SmartBroker an. Bereinigt um diese Sonderkosten lag das EBT bei 6,6 Mio. EUR. Insgesamt konnte so die wallstreet:online Gruppe wie erwartet sehr profitabel weiter wachsen.

Die wallstreet:online Gruppe sollte unseres Erachtens auch in den kommenden Jahren weiter dynamisch wachsen. Nachdem in den letzten Jahren insbesondere der IR-Markt wichtige Wachstumsimpulse geliefert hat, erwarten wir für das Jahr 2020 insbesondere Umsatzsteigerungen aus dem FinTech -Bereich mit dem SmartBroker. Darüber hinaus sollten sich auch anorganische Basiseffekte aus Akquisitionen umsatzerhöhend auswirken. Wir erwarten eine deutliche Steigerung der Umsatzerlöse im laufenden Geschäftsjahr 2020 auf 25,98 Mio. EUR und 34,00 Mio. EUR für das Jahr 2021. Der Hauptgrund für dieses dynamische Wachstum dürfte der SmartBroker sein, welcher vom Markt sehr gut angenommen wird. Ursprünglich war für das Jahr 2020 geplant 30.000 Kunden zu gewinnen. Nachdem aber bereits im ersten Quartal 20.000 Kunden gewonnen wurden, hat sich das Management dazu entschieden weitere Wachstumsinvestitionen zu tätigen und plant 60.000 Kunden im Jahr 2020 zu gewinnen und 100.000 für das Jahr 2021.

Vor dem Hintergrund der höheren Investitionen erwarten wir ein EBITDA in Höhe von 3,51 Mio. EUR im Jahr 2020 und 9,96 Mio. EUR im Jahr 2021. Aus der Veräußerung der Anteile an der Trade Republic Bank GmbH konnte ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 2,70 Mio. EUR realisiert werden. Entsprechend erwarten wir im Geschäftsjahr 2020 ein EBT in Höhe von 6,32 Mio. EUR und 9,68 Mio. EUR im Jahr 2021.

Auf Basis unseres DCF-Modells und der höheren Prognosen heben wir unser Kursziel auf 95,00 EUR (bisher: 92,10 EUR) an und vergeben das Rating Kaufen.

