Osteuropas Börsen gehen mit Kursgewinnen in die neue Woche

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag mit Gewinnen geschlossen. Nach einer positiven Vorwoche konnten die Aktienkurse weiter zulegen. Auch die europäischen Leitbörsen präsentierten sich zum Wochenauftakt fester, an der Wall Street wurde hingegen feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Besonders kräftig ging es in Moskau mit den Notierungen aufwärts: Der russische Leitindex RTSI gewann 2,10 Prozent auf 1 231,41 Zähler. An der Warschauer Börse legte der polnische Leitindex Wig-20 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig stieg um 1,08 Prozent auf 46 412,32 Zähler.

Unter den Schwergewichten in Warschau gewannen die Titel des führenden polnischen Ölunternehmens PKN Orlen 0,9 Prozent. Bei der PKO Bank gab es ein Plus von 0,5 Prozent. Bank Pekao verteuerten sich um 1,7 Prozent.

CCC schlossen mit einem Plus von 1,5 Prozent. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) erhöhten das Anlagevotum für die Papiere des Schuheinzelhändlers von "Hold" auf "Buy". Die Hochstufung begründeten die Experten mit der jüngsten erfolgreichen Kapitalerhöhung und der Wiedereröffnung der meisten der mehr als 1 200 Geschäfte des Unternehmens.

An der Prager Börse stieg der Leitindex PX um 0,57 Prozent auf 882 Zähler. In Tschechien trat am Montag die nächste große Lockerungswelle bei den Corona-Maßnahmen in Kraft. Restaurants, Bars und Cafés dürfen ihre Innenräume öffnen. Auch Hotels und Pensionen sowie Hallen- und Freibäder öffnen wieder ihre Tore.

Unter den schwerer gewichteten Papieren in Prag legten die Titel des Energieunternehmens CEZ um 1,3 Prozent zu. Im Finanzsektor verbilligten sich Erste Group hingegen um 0,4 Prozent, während die Aktionäre der Moneta Money ein Kursplus von 1,3 Prozent verbuchten.

Höher schloss auch die Budapester Börse. Der ungarische Leitindex Bux rückte um 0,46 Prozent auf 35 210,60 Punkte vor, nachdem er in der vergangenen Woche bereits um drei Prozent zugelegt hatte.

Unter den wichtigsten Werten in Budapest legten MTelekom um 1,6 Prozent zu. Die Pharmaaktie Gedeon Richter verteuerte sich um 0,9 Prozent. Die Titel der OTP Bank stiegen moderat./ste/APA/bek/jha/