OTS: abcfinance GmbH / FYRST und abcfinance: Factoring für Freelancer und ...

FYRST und abcfinance: Factoring für Freelancer und Kleinunternehmer (FOTO) Köln (ots) - Die Digitalbank FYRST und der Mittelstandsfinanzierer abcfinance haben eine Kooperation im Bereich Factoring geschlossen. FYRST Kunden erhalten bei ihrer Bank von jetzt an auch die Liquiditätslösung Cashfox für kleine Unternehmen, Selbstständige und Freelancer.

Der Startschuss für die Kooperation der Finanzdienstleister ist gefallen. FYRST Kunden können von nun an das volldigitale Factoring-Produkt Cashfox des Kölner Finanzdienstleisters abcfinance direkt über die FYRST Website zu Sonderkonditionen beziehen. Die Digitalbank FYRST, ein Angebot der Deutsche Bank AG, bietet Gründern, Selbstständigen und Freiberuflern umfangreiche, dabei aber preiswerte Bankdienstleistungen sowie innovative Business Lösungen. "Wir bieten unseren Kunden neben digitalen Geschäftskonten mit umfangreichen Zahlungsverkehrslösungen und Karten auch zahlreiche Leistungen rund um Unternehmensfinanzen und administrative Bedarfe aus unserem starken Netzwerk an. Daher freuen wir uns, abcfinance und Cashfox für unsere Plattform gewonnen zu haben", sagt Jens Wohlfahrt, Head of FYRST.

Sofortige Liquidität - digital per Smartphone

abcfinance hat in enger Abstimmung mit Kunden das volldigitale Finanzierungsprodukt Cashfox entwickelt. Mit der cleveren Form der Rechnungsvorfinanzierung können Selbstständige und Kleinunternehmer per Smartphone ihre Konten per Fingertipp füllen: Die Nutzer laden dafür offene Kundenrechnungen in einem Portal hoch und erhalten den kompletten Auszahlungsbetrag innerhalb von 24 Stunden auf ihrem FYRST Konto gutgeschrieben - sofortige Liquidität auf Abruf also.

Flexible Lösung für jeden Bedarf

Bei Cashfox entscheidet der Nutzer selbst, welche Rechnungen er vorab ausgezahlt haben möchte und welche nicht. Dabei sind sowohl Rechnungen an Unternehmen als auch an Privatpersonen in sofortige Liquidität umwandelbar. Dies erfolgt absolut diskret, denn auf der Rechnung steht eine eigens für den Nutzer eingerichtete Kontoverbindung unter dessen Namen. "FYRST ist das optimale Business Umfeld für Cashfox," meint Stephan Ninow, Geschäftsführer bei abcfinance. "Cashfox ist ein smartes Produkt für die FYRST Zielgruppe, die so auf eine völlig unkomplizierte und flexible Art just in time Liquidität erhält."

Über abcfinance GmbH

1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KG gegründet, konzentriert sich abcfinance von Anfang an auf die Finanzierungsbedürfnisse mittelständischer Unternehmen. Mit Finanzierungskonzepten aus den Bereichen Factoring, Leasing und Absatzfinanzierung unterstützt abcfinance diese Unternehmen dabei, die eigene Liquidität zu sichern, die Planungssicherheit zu erhöhen und Wachstumschancen wahrzunehmen - und das mit maßgeschneiderten, branchenspezifischen Lösungen. Die abcfinance GmbH heute: Mit aktuell rund 720 Mitarbeitern in der Kölner Zentrale und bislang 17 weiteren Standorten in Deutschland, in Österreich und in den Niederlanden verfügt der Finanzdienstleister über ein leistungsfähiges Netzwerk aus Spezialisten. Mit der abcbank verfügt abcfinance über ein Kreditinstitut, das auf die Refinanzierung von Forderungen aus Leasing- und Factoringgeschäften spezialisiert ist. Der Name abcfinance steht für Stabilität und Zuverlässigkeit - ob im Umgang mit Kunden oder in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern.

Über FYRST

FYRST ist die digitale Bank und Business-Plattform für Gründer und Selbstständige. FYRST steht für digitales Business-Banking und bietet digitale Lösungen für die administrativen Aufgaben seiner Kunden. FYRST ist ein Angebot der Deutsche Bank AG in Frankfurt am Main.

