OTS: Crosslantic Capital Management GmbH / Crosslantic Capital verkauft ...

Crosslantic Capital verkauft digitales Fitness-Unternehmen 7NXT an Oakley Capital Düsseldorf (ots) - Das Düsseldorfer Investmentunternehmen Crosslantic Capital hat seine Mehrheitsbeteiligung an 7NXT, Deutschlands führender Digitalplattform für Online Fitness und Ernährung, an die Private Equity Firma Oakley Capital verkauft. Das 7NXT-Gründerteam um Markan Karajica bleibt im Unternehmen und wird weiterhin eine signifikante Minderheitsbeteiligung an der Firma halten.

Seit der Gründung im Jahr 2015 revolutioniert das Unternehmen 7NXT den deutschen Fitness-Markt. Die Gruppe ist besser bekannt für ihre drei Hauptgeschäftsfelder: Gymondo, die führende Online-Fitnessplattform, die über ihre Abo-Mitgliedschaften Zugang zu individualisierten Trainings- und Ernährungsprogrammen bietet, Shape Republic, die Nahrungsergänzungsmittel-Marke für Frauen, sowie Brand Solutions, der Firmenarm für Merchandising Artikel und Lizenzgeschäfte.

Seit dem Investment in 7NXT im Mai 2018 haben Crosslantic Capital und das Management von 7NXT eng zusammengearbeitet, um die Unternehmensstrukturen zu professionalisieren und gleichzeitig hohe Wachstumsziele zu erreichen. Darüber hinaus wurde mit englischsprachigen Inhalten die Basis geschaffen, um das Geschäft zukünftig zu internationalisieren.

"7NXT ist ein ideales Beispiel für unsere Investmentstrategie. Wir helfen Unternehmen, die bereits signifikante Umsätze vorweisen können, die nächste Wachstumsphase zu erreichen. Dabei unterstützen wir nicht nur mit Kapital, sondern agieren auch als strategischer Partner für das Management Team.", so Sascha van Holt, Managing Director von Crosslantic Capital.

Markan Karajica, CEO von 7NXT: " Mit Crosslantic Capital haben wir eine sehr erfolgreiche Phase mit dynamischem Wachstum erlebt und unsere Marken und Geschäftsfelder auf die nächste Wachstumsstufe gehoben. Im Fokus stand immer die unternehmerische Zusammenarbeit und die gemeinsame Vision, einzigartige Brands zu schaffen, die unsere Kunden begeistern.

GP Bullhound unterstützte 7NXT und Crosslantic Capital als Financial Advisor. Bub Memminger & Partner unterstützten Crosslantic Capital als Legal Advisor und Stolzenberg Rechtsanwälte unterstützten das 7NXT Management Team.

Über Crosslantic Capital:

Crosslantic Capital ist eines der führenden Growth Equity Unternehmen, das schnell wachsenden Unternehmen, die durch den Einsatz von Technologie einen Wettbewerbsvorteil erzielen, Kapital und strategische Unterstützung bietet. Ehemalige und derzeitige Investments umfassen die Food-Plattform Lieferando, das an McDonald's veräußerte Machine Learning Unternehmen Dynamic Yield oder die Software-as-a-Service Firma Healthcare X.0. Crosslantic Capital verwaltet ein dreistelliges Millionenvermögen und investiert derzeit aus dem zweiten Fonds.

