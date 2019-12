OTS: Deutsche Börse AG / Deutsche Börse startet Seminarreihe zu Börsenwissen ...

Deutsche Börse startet Seminarreihe zu Börsenwissen / Abendseminare "Ihr Weg zur Börse" finden von Januar bis Mai 2020 in Eschborn statt (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Die Deutsche Börse veranstaltet über ihre Capital Markets Academy ab 29. Januar 2020 wieder Abendseminare für Privatanleger in der Unternehmenszentrale in Eschborn.

"Ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland ist überaus zurückhaltend, Ersparnisse in Wertpapiere zu investieren. Mit steigender Relevanz der privaten Altersvorsorge, den anhaltenden Niedrigzinsen und vor dem Hintergrund dieser Ängste ist Finanzwissen wichtig. Unsere Seminarreihe und unsere Online-Trainings zeigen Einsteigern und Anlegern mit ersten Erfahrungen, wie sie mit Chancen und Risiken der Aktienanlage umgehen, mit dem Ziel eigene Entscheidungen bei der Geldanlage treffen zu können", sagt Ulf Mayer, Leiter der Capital Markets Academy der Deutschen Börse.

Am Anfang der Seminarreihe stehen "Börsenwissen kompakt", "Handelbare Produkte", "Finanznachrichten verstehen", "Börsenpsychologie", "Anlagestrategien" und "Asset Allocation" auf dem Plan. Im weiteren Verlauf der Reihe wird vertiefend auf verschiedene Wertpapierarten wie ETFs, Optionsscheine, Futures und Zertifikate eingegangen sowie die Wertpapieranalyse und die praxisnahe Einschätzung von Handelssignalen behandelt. Alle Seminare finden an Werktagen jeweils von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr statt und sind einzeln oder als Block buchbar.

Werbung Knock-Outs zur Deutsche Börse Aktie Kurserwartung Deutsche Börse-Aktie wird steigen Deutsche Börse-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Börsenwissen können Interessierte aber auch unabhängig von Ort und Zeit kostenlos über die Homepage der Capital Markets Academy unter academy.deutsche-boerse.com abrufen. Online-Lehrgänge und Erklärfilme bringen die Themen Kapitalmarkt und Börse näher.

Weitere Informationen zu den Seminaren "Ihr Weg zur Börse" sind unter www.deutsche-boerse.com/seminare zu finden.

Über die Capital Markets Academy

Die Capital Markets Academy bündelt sämtliche Trainingsaktivitäten der Gruppe Deutsche Börse und ist Ansprechpartner für Kapitalmarkt-Know-how und Börsenwissen. Das Angebot reicht von Abendveranstaltungen für Privatanleger und semiprofessionelle Anleger bis hin zu Fachseminaren, Zertifikatslehrgängen und Online-Systemschulungen für Intermediäre, Händler, Back Office-Mitarbeiter und weitere Beteiligte aus dem Börsenumfeld. Dabei arbeitet die Capital Markets Academy auch mit deutschen und internationalen Weiterbildungseinrichtungen und weiteren Kooperationspartnern zusammen. Die Capital Markets Academy sorgt außerdem im behördlichen Auftrag für die Weiterentwicklung und Abnahme der Händlerprüfungen für die öffentlich-rechtlichen Anstalten Frankfurter Wertpapierbörse und Eurex Deutschland.

Pressekontakt:

Ansprechpartner für Medien: Carola Dürer Tel. +49-(0) 69-2 11-1 47 39 media-relations@deutsche-boerse.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/31512/4473943

OTS: Deutsche Börse AG

ISIN: DE0005810055