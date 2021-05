OTS: Finatem Beteiligungsgesellschaft / Finatem veräußert Anteile im Rahmen ...

Finatem veräußert Anteile im Rahmen des Börsengangs der hGears AG Frankfurt (ots) - Finatem, eine führende unabhängige Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf dem deutschen Mittelstand, veräußert eine Beteiligung an hGears im Rahmen eines Börsengangs im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse.

Die hGears AG ( http://www.hgears.com ) ist ein globaler Hersteller von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten für Elektromobilität. hGears erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 126,3 Mio. EUR bei einem Umsatzwachstum im Bereich Elektromobilität von 59% gegenüber dem Vorjahr und zeigte im gleichen Zeitraum eine starke operative Rentabilität mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 18%. Die Getriebeteile des Unternehmens waren in rund zwei Millionen der 4,6 Millionen E-Bikes enthalten, die 2020 in Europa insgesamt verkauft wurden.

Pierluca Sartorello, CEO von hGears: "Wir sind stolz darauf, den Sprung an die Börse erfolgreich abgeschlossen zu haben. Die hohe Nachfrage nach unseren Aktien zeigt die Stärke unserer zukunftsorientierten Wachstumsstrategie und das Vertrauen der Aktionäre in die hohe Qualität unserer Produkte. Bei unseren Treffen mit Investoren haben wir sehr positive Rückmeldungen zu unserer Marktposition und Strategie erhalten. Die Chancen, die sich für hGears als Anbieter von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten für E-Bikes sowie Elektro- und Hybridfahrzeuge im Zusammenhang mit der zunehmenden Bedeutung der Elektromobilität ergeben, liegen auf der Hand und wir freuen uns auf die Zukunft."

Daniel Kartje, Partner bei Finatem, fügt hinzu: "Dieser wichtige Übergang markiert den Beginn einer neuen Wachstumsphase für hGears. Wir werden nach dem Börsengang eine bedeutende Beteiligung an hGears behalten und glauben fest an die Qualität und die zukünftigen Wachstumschancen dieses Geschäfts."

Für Christophe Hemmerle, Geschäftsführer und Gründungspartner bei Finatem, stand bereits von Anfang an die langfristige Entwicklung der hGears AG im Vordergrund: "Wir haben vor knapp zehn Jahren die Herzog GmbH erworben und 2014 mit der ebenfalls von uns akquirierten mG miniGears in Italien im Rahmen einer Buy & Build Strategie zu dem Unternehmen hGears fusioniert. Dabei haben wir den strategischen Wechsel hin zum Bereich E-Mobilität initiiert und begleitet. Unsere strategische Vision hat sich erfüllt. Heute können wir sagen: Der bisherige gemeinsame Weg hat sich für alle Beteiligten sehr gelohnt!"

Hauck & Aufhäuser fungierte beim Börsengang als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner und ABN AMRO (in Zusammenarbeit mit ODDO BHF SCA) als Joint Bookrunner.

Evercore war Berater von Finatem bei der Bewertung alternativer Exit-Szenarien.

Unternehmensprofil Finatem:

Als unabhängige, partnergeführte Private Equity Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt, investiert Finatem in Mehrheitsbeteiligungen vornehmlich in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Die Gesellschaft konzentriert sich auf Mittelstandsunternehmen mit einem Umsatz von EUR 10 Mio. bis EUR 100 Mio., die häufig in traditionellen Industrien tätig sind und klares Wachstumspotential aufweisen. Mit seiner umfangreichen industriellen Erfahrung und dem internationalen Netzwerk als Mitbegründer der führenden Private Equity Allianz "Alliance for Global Growth" ist Finatem ein verlässlicher Partner für seine Portfoliogesellschaften und unterstützt sie, den Herausforderungen der Marktglobalisierung zu begegnen.

Kontakt: Finatem Beteiligungsgesellschaft Daniel Kartje Alexander Stein Feldbergstraße 35 60323 Frankfurt am Main Tel: 069 50 956 4-0 Fax: 069 50 956 4-30 mailto:info@finatem.de http://www.finatem.de