OTS: FLUIDRA Deutschland GmbH / Der Zusammenschluss von Fluidra Deutschland ...

Der Zusammenschluss von Fluidra Deutschland und Zodiac Pool Deutschland ist abgeschlossen (VIDEO) Großostheim (ots) - Nachdem die weltweite Fusion zwischen Fluidra S.A. und Zodiac S.A. bereits im Juli 2018 abgeschlossen wurde, wurde der Zusammenschluss von Fluidra Deutschland und Zodiac Pool Deutschland auf nationaler Ebene mit der Eintragung und Veröffentlichung im Handelsregister Aschaffenburg am 18. Februar 2021 vollendet.

Die neue, fusionierte Firma heißt mit der amtlichen Veröffentlichung FLUIDRA Deutschland GmbH und hat ihren Hauptsitz in Großostheim, dem Sitz der bisherigen Zodiac Pool Deutschland. Weiterhin ist die FLUIDRA Deutschland GmbH mit einem Büro in Heddesheim vertreten sowie mit den Produktions- und Logistikzentren in Johannesberg (für die Marke D&W-Pool) und Waldkraiburg (für die Marke MTH).

Die rechtliche Zusammenführung der beiden Unternehmen schafft die Basis den Kunden im deutschen Schwimmbadfachhandel ab sofort die gesamte Produktwelt mit den Marken AstralPool, Cepex, D&W-Pool und ZODIAC aus einer Hand zu bieten, die Produkte in einem gemeinsamen FLUIDRA-Katalog abzubilden, mit einem einheitlichen Konditionssystem zu arbeiten und so den FLUIDRA-Kunden den bestmöglichen Service mit einem rund 100 Mann starkem Team zu bieten.

Im Rahmen eines Video-Interviews geht Geschäftsführer Jürgen Bergmann auf die abgeschlossene Fusion ein und beantwortet Fragen rund um den Firmenzusammenschluss:

https://youtu.be/O2-aEb9YyfE

Über FLUIDRA: Die FLUIDRA Deutschland GmbH ist einer der führenden Anbieter von Produkten für den privaten Schwimmbadbereich in Deutschland. Seit über 50 Jahren vertreibt FLUIDRA innovative, auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Pool- und Poolcare Produkte. Die FLUIDRA Gruppe gehört mit über 5.500 Mitarbeitern in über 45 Ländern sowie 136 Standorten und Produktionsstätten weltweit, sowie den Marken AstralPool, D&W-Pool und Zodiac zu den umsatzstärksten Unternehmen in der Schwimmbad- und Wellnessbranche.

