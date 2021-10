OTS: Grifols / Grifols erhält BaFin-Genehmigung für freiwilliges öffentliches ...

Grifols erhält BaFin-Genehmigung für freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Biotest AG Barcelona, Spanien (ots) - Grifols stärkt Strategie, um die Verfügbarkeit von Arzneimitteln aus Blutplasma zu verbessern

- Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") hat die von Grifols eingereichten Unterlagen zum Übernahmeangebot genehmigt. - Im September 2021 vereinbarte Grifols die Übernahme von Tiancheng (Deutschland) Pharmaceutical Holdings, die 90% der Stammaktien und 1% der Vorzugsaktien der Biotest AG hält, für 1,1 Milliarden Euro. Der Betrag beinhaltet eine Darlehensforderung von 313 Millionen Euro. - Grifols hat ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle verbliebenen Aktionäre zum Erwerb der restlichen Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG zu einem Preis von 43,00 Euro pro Aktie bzw. 37,00 Euro pro Aktie in bar unterbreitet. - Diese Akquisition wird Grifols deutlich stärken: Das Produktportfolio und die Marktstellung des Unternehmens werden forciert und erweitert, wodurch das Unternehmen sein Wachstum und seine Rentabilität verbessern kann. - In den letzten Quartalen hat Grifols seinen Zugang zu Plasma erweitert und diversifiziert und die Führungsposition mit seinem globalen Netzwerk von Plasmazentren in den Vereinigten Staaten, Europa, China und Afrika weiter gefestigt.

Grifols hat die Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für sein freiwilliges Übernahmeangebot von Biotest erhalten. Es richtet sich an alle Aktionäre der Biotest AG zum Erwerb der verbleibenden Stamm- und Vorzugsaktien in bar zu einem Preis von 43,00 Euro je Aktie bzw. 37,00 Euro je Aktie.

Die Genehmigung ist ein wichtiger Schritt zum Abschluss der Transaktion. Biotest und Grifols werden ihre Unternehmensziele weiterverfolgen und ihre Kräfte bündeln, um die Verfügbarkeit von Plasmatherapien weltweit zu erhöhen.

Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS) ist ein führendes globales Gesundheitsunternehmen, das seit mehr als 110 Jahren zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der Menschen beiträgt, und Vorreiter der Branche bei plasmabasierten Medikamenten, Transfusionsdiagnostik und Lösungen für Krankenhausapotheken.

Im September 2021 stimmte Grifols zu, 1,1 Milliarden Euro für 100% der Aktien der Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG zu zahlen, die 90% der Stammaktien und 1% der Vorzugsaktien der Biotest AG hält. Der Transaktionsbetrag beinhaltet eine Darlehensforderung der Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG an die Biotest AG in Höhe von rund 313 Millionen Euro.

Die Investition in Biotest stärkt Grifols' Geschäftstätigkeit, einschließlich seiner wissenschaftlichen und industriellen Kompetenzen. Sie trägt dazu bei, die weltweite Verfügbarkeit von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln, Marktpräsenz und F&E-Pipeline zu verbessern.

Daher begrüßt Grifols die jüngsten und vielversprechenden Ergebnisse von Biotest bei der Analyse des vollständigen Datensatzes der ESsCOVID (Escape from severe COVID-19)-Studie, die die Wirksamkeit von Trimodulin (IgM-Konzentrat) in einer relevanten Untergruppe von schwer erkrankten COVID-19-Patienten nachgewiesen hat.

Gleichzeitig wird diese Investition die Plasmabeschaffung von Grifols erweitern und diversifizieren: Das europäische Netz wird um 26 Plasmazentren erweitert, gleichzeitig werden die Geschäftstätigkeit und der Umsatz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika wachsen.

Es wird erwartet, dass neue Proteine sowie Umsatz- und Kostensynergien einen erheblichen Mehrwert schaffen und das Umsatzwachstum und die Margenexpansion vorantreiben werden. Das bedeutet: mehr als 7 Milliarden Euro kombinierter Umsatz, mehr als 2 Milliarden Euro EBITDA, eine EBITDA-Marge von über 30% und ein Verschuldungsgrad von unter 3,5x bis 2024.

Die Transaktion unterliegt den behördlichen Genehmigungen und Bedingungen und soll bis Ende des ersten Halbjahres 2022 abgeschlossen sein.

Grifols treibt seine integrierte Strategie zur Verbesserung der Plasmaversorgung weiter voran

I n den letzten Quartalen hat Grifols weiterhin mehrere Initiativen zur Verbesserung des Zugangs zu plasmabasierten Therapien vorangetrieben und damit sein starkes Engagement für Spender und Patienten ausgebaut.

Neben der Biotest-Transaktion hat Grifols sein globales Netzwerk von Plasmazentren weiter diversifiziert und kürzlich ein Plasmaspendezentrum in Kairo eröffnet, das erste in Ägypten, dem Nahen Osten und Afrika überhaupt. Das neue Zentrum ist Teil der bahnbrechenden öffentlich-privaten Allianz mit der ägyptischen Regierung, um die Selbstversorgung des Landes mit plasmabasierten Medikamenten zu fördern.

Zusätzlich zu diesem ersten Zentrum, das im November mit der Abnahme von Plasmaspenden beginnen wird, plant das Unternehmen die Eröffnung von 19 weiteren Zentren in den Jahren 2022 und 2023 durch Grifols Egypt for Plasma Derivatives, ein Joint Venture zwischen Grifols und der ägyptischen National Service Products Organization (NSPO).

Das Netz der Plasmaspendezentren wird eine Kapazität von 1 Million Plasmaliter pro Jahr haben.

Grifols' Strategie könnte ähnliche Initiativen in anderen Ländern anstoßen und dem Unternehmen helfen, sein weltweit diversifiziertes Netz von Plasmazentren zu festigen und zu erweitern - ein klarer Wettbewerbsvorteil.

Im Rahmen seines aktuellen Expansionsplans zur Steigerung der Plasmaversorgung will Grifols sein Netzwerk weltweit durch den Erwerb von Plasmazentren, Lieferverträgen und öffentlich-privaten Partnerschaften ausbauen, mit geografischem Schwerpunkt in den Vereinigten Staaten, Europa, China und Afrika.

Zu diesem Zweck optimiert Grifols weiterhin die Effizienz seiner Lieferkette durch kontinuierliche operative Verbesserungen und ein robustes Bestandsmanagement.

Grifols veräußert sein Hämostase-Technologie-Geschäft

Grifols setzt seinen angekündigten Plan zur Veräußerung nicht-strategischer Vermögenswerte fort und hat kürzlich den Verkauf seines Hämostase-Geschäfts für rund 25 Millionen US-Dollar in bar abgeschlossen.

Die Transaktion umfasst alle Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Diagnose von Hämostasestörungen, darunter Tests (Reagenzien) und das damit verbundene geistige Eigentum, F&E-Projekte und Fertigungs-Know-how sowie Instrumente zur Automatisierung diagnostischer Gerinnungstests. Die Veräußerung umfasst auch die gesamte hämostasebezogene F&E- und Produktionsausrüstung von Grifols. Die 25 Beschäftigten wurden ebenfalls in das neue Unternehmen überführt.

Grifols wird weiterhin sein Produktportfolio evaluieren und Wachstum und Rentabilität im Einklang mit seiner langfristigen Wertschöpfungsstrategie priorisieren.

HINWEIS: Die freiwillige Angebotsunterlage von Biotest ist öffentlich und kann unter https://www.grifols.com/es/biotest-voluntary-takeover-offer eingesehen werden (https://www.grifols.com/es/biotest-voluntary-takeover-offer) (auf Deutsch und in einer unverbindlichen Übersetzung auf Englisch).

Über Grifols

Grifols ist ein globales Healthcare-Unternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen auf der ganzen Welt einsetzt. Seine vier Geschäftsbereiche - Bioscience, Diagnostic, Hospital und Bio Supplies - entwickeln, produzieren und vermarkten innovative Lösungen und Dienstleistungen, die in mehr als 100 Ländern verkauft werden.

Als Pionier in der Plasmabranche betreibt Grifols ein wachsendes Netzwerk von Spendezentren weltweit. Es verarbeitet gesammeltes Plasma zu unentbehrlichen Medikamenten zur Behandlung seltener, chronischer und manchmal lebensbedrohlicher Krankheiten. Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols auch ein umfassendes Portfolio an Lösungen, die die Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion erhöhen. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Geräte, Informationen und Dienstleistungen, die es Krankenhäusern, Apotheken und medizinischem Fachpersonal ermöglichen, effizient eine fachkundige medizinische Versorgung zu leisten.

Grifols, mit fast 24.000 Mitarbeitern in 30 Ländern, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das den Standard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt.

Im Jahr 2020 belief sich der sozio-ökonomische Effekt von Grifols in seinen Kerngeschäftsländern auf 7,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen schuf außerdem 140.000 Arbeitsplätze, einschließlich indirekter und induzierter Arbeitsplätze.

Die Klasse-A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des Ibex-35 sind (MCE:GRF). Die stimmrechtslosen Aktien der Klasse B von Grifols sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und über ADRs an der US-amerikanischen NASDAQ (NASDAQ:GRFS) notiert.

Für weitere Informationen über Grifols besuchen Sie bitte www.grifols.com. (http://www.grifols.com/)

