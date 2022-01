OTS: HSP Hanseshopping GmbH / HSP Hanse Shopping setzt Wachstumskurs mit ...

HSP Hanse Shopping setzt Wachstumskurs mit neuen Investoren fort Hamburg / Köln / Braunschweig (ots) - Beteiligungsunternehmen Westphalia Partners sowie BraWo Capital Group erwerben Mehrheit an Handelsunternehmen / HSP-Gründer bleibt beteiligt

Die HSP Hanse Shopping GmbH, Handelsunternehmen für Non-Food Trend- und Aktionsprodukte im Einzel- und Versandhandel, richtet sich mit einer neuen Gesellschafterstruktur auf verstärktes Wachstum aus: Das von Marcus Jehnke mitbegründete Private Equity-Unternehmen Westphalia Partners sowie die BraWo Capital Group, ein Tochterunternehmen der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg, beteiligen sich mehrheitlich an dem im Schleswig-Holstein ansässigen Aktionsgeschäft-Spezialisten. HSP-Gründer Heiko Spiering wird in der HSP Hanse Shopping GmbH weiterhin als Gesellschafter und Geschäftsführer wirken. Signing und Closing dieser strategischen Transaktion sind bereits abgeschlossen.

Trotz der Corona-Krise konnte die HSP Hanse Shopping GmbH in den vergangenen zwei Jahren ein starkes Umsatzwachstum erzielen und hat alle Maßnahmen getroffen, diesen Trend auch in den kommenden Jahren auszubauen: "Die HSP Hanse Shopping ist gut aufgestellt, das haben die vergangenen beiden Jahre, die uns pandemiebedingt ein hohes Maß an Flexibilität abverlangt haben, eindrucksvoll belegt", sagt HSP-Gründer Heiko Spiering. "Wir haben aber auch erkannt, in welchen Absatzmärkten noch mehr Wachstum liegen könnte. Die steuern wir nun mit der Westphalia Partners und der BraWo als unternehmerisch ausgerichteten Investoren konkret an und wollen damit in größeren Dimensionen als bisher wachsen."

Westphalia Partners und BraWo Capital wollen die HSP Hanse Shopping GmbH sowohl organisch als auch im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie weiterentwickeln. "Die Dynamik der Entwicklung der HSP in den vergangenen Jahren ist durchaus beeindruckend", sagt Westphalia Partners-Geschäftsführer Marcus Jehnke. "Hier wollen wir ansetzen und die HSP vom Spezialisten für das Aktionsgeschäft zu einem Lösungsanbieter für Non-Food Produkte für den Lebensmitteleinzelhandel sowie Drogerie-, Bau-, Garten- und Möbelmärkte ausbauen."

Darüber hinaus sollen durch die strategische Transaktion insbesondere Wachstumschancen im Bereich E-Commerce noch stärker genutzt und HSP als nachhaltiger Global Player im Online-Handel etabliert und zukunftsfähig ausgerichtet werden. Hierzu greift Wesptphalia Partners auf seine langjährigen Erfahrungswerte im Bereich B2B/B2C zurück

Auf Seiten der BraWo Capital setzt Geschäftsführer Thomas Zechner auch auf die langjährige Expertise des HSP-Teams: "Heiko Spiering und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind seit 30 Jahren erfolgreich in dieser Branche unterwegs. Insofern freut es uns, dass er uns als Gründer der HSP Hanse Shopping GmbH weiter begleitet und auch als Gesellschafter in der Verantwortung bleibt." Das biete in Kombination mit den Kompetenzen der Westphalia Partners eine sehr gute Basis für zukunftsträchtige Entwicklung. "Am Ende dieses Prozesses sehen wir die HSP als eine etablierte B2C-Brand, die sowohl online als auch offline erfolgreich agiert", so Thomas Zechner.

Über den Kaufpreis und weitere Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. HSP Hanse Shopping wurde bei dieser Transaktion von der Hamburger Unternehmensberatung CFC Corporate Finance Contor GmbH und in rechtlichen Fragenstellungen von Dr. Thomas Bister beraten. Für die Westphalia Partners und die BraWo Capital GmbH agierte Dr. Marvin Barnecki als rechtlicher Berater.

Über HSP Hanse Shopping GmbH:

Die HSP Hanse Shopping GmbH ist eine Handelsgesellschaft für Non-Food Trend- und Aktionsprodukte im Einzelhandel - sowohl für den Lebensmitteleinzelhandel als auch für Discounter - sowie im Versandhandel. HSP agiert dabei als Generalist mit unbeschränktem Produktportfolio, das eine Vielzahl von Artikeln in diversen Produktkategorien aufweist. Mittlerweile sind die handelnden Personen hinter der HSP Hanse Shopping seit über 30 Jahren innerhalb dieser Branche tätig.

Über Westphalia Partners:

Westphalia Partners ist ein Beteiligungsunternehmen, dessen Schwerpunkt

auf teilweisen und ganzheitlichen Übernahmen von mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum liegt. Westphalia Partners geht langfristige Engagements ein und verfolgt mittels Buy-and-Build-Strategien ein nachhaltiges Wachstum für die gehaltenen Beteiligungen.

Über BraWo:

Die BraWo Capital Group ist ein Tochterunternehmen der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg. Die BraWo beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen, die in strukturell gesunden, stabilen und wachsenden Branchen tätig sind oder es werden wollen. Dies ermöglicht den Unternehmen zum Beispiel eine Expansion oder die Entwicklung zukunftsträchtiger Geschäftsideen.

