OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Finanzierung des Kaufs ...

KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Finanzierung des Kaufs von Rangierloks durch das Leasing-Start-up Nexrail Frankfurt am Main (ots) - Nexrail will durch den Kauf von bis zu 50 neuen SmartHybrid- und 53 existierenden modernen Rangierloks seine Flotte erweitern und so nicht nur künftiges Wachstum ermöglichen, sondern auch ein führender Akteur im Bereich der Hybrid-/Zweikraftlokomotiven werden.

Die Transaktion des neu gegründeten Leasing-Spezialisten Nexrail wird vom französischen Infrastrukturfonds InfraVia und Vossloh Locomotives, dem führenden Hersteller von Rangierloks in Europa, unterstützt. Sie umfasst den Kauf einer ersten Flotte von 53 Lokomotiven, die bereits unter Leasingvereinbarungen betrieben werden, und bis zu 50 nagelneuen SmartHybrid-Lokomotiven, die ab 2023 geliefert werden sollen.

Das Finanzierungspaket für den Großteil der Flotte wurde von der KfW IPEX-Bank, Helaba und ABN AMRO als Co-Arranger geschnürt. Die KfW IPEX-Bank agierte außerdem als Security Agent.

Mit dieser Transaktion unterstreicht die KfW IPEX-Bank erneut ihr Know-how im Bereich der Finanzierung von Bahninfrastruktur und verhilft einem aufstrebenden Kunden zu mehr Wachstum.

Alle Lokomotiven erfüllen die höchsten Emissionsstandards und tragen so zu einem klimafreundlichen Ausbau und zum Austausch einer insgesamt überalterten Rangierlokflotte bei. Die SmartHybrids bilden die nächste technologische Stufe hin zu einem saubereren Betrieb, indem sie batterieelektrische Antriebe mit Dieselmotoren der EU Stage V kombinieren und so für signifikant geringere Emissionen an CO2 und anderen Schadstoffen, wie NOx und Feinstaub, sorgen.

Der Güterverkehr auf der Schiene spielt aufgrund seines geringen CO2-Fußabdrucks im Vergleich zu anderen Arten des Gütertransports, einschließlich des Transports auf nicht elektrifizierten Teilen des Schienennetzes, eine zentrale Rolle bei der Dekarbonisierung der Transportlieferketten. Nexrail hat sich für diesen Markt positioniert, indem es die veraltete Rangierlokflotte durch neue, modernste Hybrid-Lokomotiven ersetzt, die die aktuellen Emissions- und Kraftstoffeffizienzstandards erfüllen und für nachhaltige Kraftstoffe geeignet sind.

