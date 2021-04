OTS: ÖKOWORLD AG / ÖKOWORLD-Bankenvertrieb: TV-Spot vor Tagesschau und ...

ÖKOWORLD-Bankenvertrieb: TV-Spot vor Tagesschau und Vertriebsdirektor:in gesucht / Der Investmentfonds ÖKOWORLD KLIMA wird für Bankenvertrieb im TV beworben, Team soll im Vertriebsmanagement wachsen (FOTO) Hilden/Düsseldorf (ots) - Die ÖKOWORLD AG baut die Aktivitäten zur Unterstützung des Bankenvertriebs weiter aus.

Der ÖKOWORLD KLIMA wird in der TV-Werbung "Bestminutes vor der Tageschau" platziert mit der Aufforderung an die Zuseher:innen, diesen Investmentfonds in der Bank nachzufragen. Zeitgleich möchte das Team um Firmengründer Alfred Platow eine neue Stelle in der Position Salesmanager:in besetzen, um im Bankenvertrieb, insbesondere in Sparkassen und Volksbanken, weiter Gas zu geben.

Der Firmengründer und Vorstandsvorsitzende Alfred Platow konkretisiert: "Wir haben einen 20 Sekunden-TV-Spot für ÖKOWORLD KLIMA produziert, der emotional über Mutter und Tochter den Klimaschutz in die Fondsanlage transportiert und die Zuseher:innen vor dem Fernseher in die Bank schickt für weitere Informationen, Beratung und Kauf. Wir wollen die Nachfrage in den Banken nach unseren Fonds erhöhen. Dazu passt, dass wir auch im Bankenvertrieb personelle Verstärkung suchen. Ich fordere insbesondere Frauen mit geeigneter Qualifikation und nachweislicher Erfahrung im Fondsvertrieb auf, sich bei uns zu bewerben. Die Stelle Vertriebsdirektor:in / Salesmanager:in ist Bankenvertrieb vakant, und ich freue mich auf aussagekräftige Bewerbungsunterlagen!"

Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer und sozialer Kapitalanlagen. Über 45 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflage eigener Produkte ein. Im hauseigenen Privatkundenvertrieb werden in der Vermögensberatung über 50.000 Kunden und Kundinnen bundesweit betreut.

Pressekontakt:

Gunter Schäfer, Chief Communications Officer, Tel.: 02103-929 210 oder per E-Mail: mailto:gunter.schaefer@oekoworld.com.

