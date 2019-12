OTS: Pro Generika e.V. / Zahl des Monats Dezember: > 400 Millionen

Zahl des Monats Dezember: > 400 Millionen Berlin (ots) - Das Jahr 2019 geht zu Ende und die Generika-Branche zieht Bilanz. Insgesamt 425.735.263 Packungen generischer Arzneimittel wurden in Deutschland in den vergangenen zwölf Monaten in Apotheken verkauft. Das sind mehr als fünf Packungen pro Kopf - und die Krankenhaus-Versorgung kommt noch dazu. Die gewaltige Zahl macht deutlich: Generika-Hersteller sind die tragende Säule der Arzneimittelversorgung in Deutschland.

- Schon heute lassen sich die meisten Krankheiten mit den Präparaten behandeln, die nach Patentablauf eines Originalproduktes auf den Markt kommen - vor allem bei den wichtigen Volkskrankheiten schultern Generika die breite Last der Versorgung. - Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erarbeitete Liste der weltweit wichtigsten Arzneimittel umfasst nahezu ausschließlich Generika. - In Deutschland decken Generikaunternehmen 78 Prozent des gesamten Arzneimittelbedarfs der Patienten - Tendenz: steigend.

Und so spielen Generika eine entscheidende Rolle, wenn es um die Versorgung von Patientinnen und Patienten bei den wichtigsten Volkskrankheiten geht:

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

- Vier von fünf Anti-Hypertonika (Medikamente gegen Bluthochdruck) werden von Generika-Unternehmen hergestellt. Damit wird die Mehrheit der bis zu 30 Millionen Bluthochdruckpatienten versorgt. - Schmerz-Patienten erhalten in aller Regel nicht das Original: 93,7 Prozent der im Jahr 2018 in Deutschland ärztlich verordneten, von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Schmerzmittel klassifizierten Wirkstoffe waren Generika. - Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) gehören zu den Standardwirkstoffen bei einer Depression: Sie werden zu 99,8 Prozent generisch hergestellt.

Die Interessen der Generika-Hersteller vertritt der Branchenverband Pro Generika. Seine 16 Mitgliedsunternehmen sichern an 28 deutschen Standorten knapp 13.000 Arbeitsplätze. Insgesamt gibt es 900 Wirkstoffe und Wirkstoff-Kombinationen, die generisch hergestellt werden.

Wie aber werden Generika hergestellt und wer überwacht ihre Qualität? Mehr Infos finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=Kv965qPxnH8

Pressekontakt:

Pro Generika e.V. Anna Steinbach Leiterin Kommunikation Tel. 030/81616090 / E-Mail: presse@progenerika.de www.progenerika.de http://twitter.com/progenerika

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/54604/4472545

OTS: Pro Generika e.V.