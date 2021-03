OTS: Sky Deutschland / Sky Media verbucht im Werbemarkt starkes Interesse an ...

Sky Media verbucht im Werbemarkt starkes Interesse an Sky Sport F1 und geht mit Vollgas in die neue Formel-1-Saison Unterföhring (ots) -

- Starke Auslastung der Werbeumfelder rund um Sky Sport F1 - DHL wird Co-Sponsor der Live-Übertragungen der Formel 1, Formel 2, Formel 3 und des Porsche Mobil 1 Supercups - Deutsche Vermögensberatung AG mit starker Präsenz unter anderem als Rubrikensponsor von "Track Check" im Rahmen der Formel-1-Berichterstattung auf Sky Sport F1 und Sky Sport News - FCA mit umfassenden Spotbuchungen - Aktuelle Multisport-Studie von Sky Media in Zusammenarbeit mit Nielsen Sports belegt hohe Werbewirkung im Formel 1 Umfeld

Unterföhring, 23. März 2021 - Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit: In Bahrain schalten die Ampeln auf Grün und die Formel 1 startet in ihre 72. Saison. Für Sky ist es zugleich der Start einer neuen Ära: Erstmalig zeigt nur Sky alle 23 Rennwochenenden live und exklusiv. Hierfür hat Sky am 12. März mit Sky Sport F1 einen Non-Stop-Motorsportsender gestartet, auf dem der Motorsport ein neues Zuhause hat. Motorsportfans bekommen mit Sky Sport F1 ein geballtes Paket an Live-Rennaction und spannendem Motorsport-Content - von Serien, Dokumentationen über historische Rennen bis hin zu Analysen. Der Werbemarkt findet das Angebot gut: Sky Media hat bei den Werbetreibenden ein großes Interesse an der Formel 1 auf Sky verbucht und geht mit einer starken Auslastung in die neue Saison.

DHL wird als Co-Sponsor der Live-Übertragungen in die neue Saison gehen. DHL hat die linearen Live-Umfelder rund um die Übertragungen der Formel 1, Formel 2, Formel 3 und des Porsche Mobil 1 Supercups belegt.

Neben der starken Partnerschaft im Bundesliga-Umfeld verstärkt die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) auch ihre Aktivitäten im Motorsport. Die DVAG ist seit 25 Jahren Partner von Michael Schumacher und seit vielen Jahren auch Wegbegleiter der Rennsportkarriere seines Sohnes Mick Schumacher. Zur neuen Saison wird die DVAG Sponsor der neuen Rubrik "Track Check", die die Rennstrecken und ihre Besonderheiten redaktionell beleuchtet. "Track Check" wird an jedem Rennwochenende im Rahmen der Vorberichte auf Sky Sport F1 und auch im Free-TV auf Sky Sport News ausgestrahlt. Über dieses Sponsoring hinaus hat die DVAG umfassende Saisonpakete der Sonderwerbeformen Live-Frame und Super Frame gebucht und ist damit stark im Formel-1-Umfeld vertreten.

Auch das Automobilunternehmen FCA Germany AG geht ein starkes Engagement im Formel-1-Umfeld auf Sky ein. FCA mit seiner Premiummarke Alfa Romeo hat ein umfassendes Spotpaket mit speziellen Spotpositionen gebucht. Dazu zählt unter anderem der Exklusivspot unmittelbar vor Start der Einführungsrunde für maximale Reichweite und Alleinstellung.

Zu den weiteren Werbekunden zählen unter anderem Renault, Volkswagen, Cognizant, Aston Martin und HD Plus.

Höhere Bewertung des Markenimages im Formel-1-Umfeld auf Sky

Die aktuelle Multisport-Studie von Sky Media in Zusammenarbeit mit Nielsen Sports zeigt auf, dass Marken im Formel-1-Umfeld auf Sky eine besonders gute Werbewirkung und damit positive Abstrahleffekte erzielen können. Die positive Wahrnehmung des Sport-Programms überträgt sich auf die im Rahmen der Live-Übertragung der Formel-1-Rennen beworbenen Marken.

Diese werden demnach als zuverlässiger, hochwertiger, kompetenter und vertrauenswürdiger eingestuft, wenn die Befragten zu den Werbekennern zählen, also denjenigen Personen, die wissen, dass die jeweilige Marke während der Formel-1-Übertragungen auf Sky geworben hat. Auch die Kauf-, Nutzungs-und Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit ist unter den Werbe-Kennern höher im Vergleich zu den Werbe-Nichtkennern.

Ralf Hape, Vice President Sales bei Sky Media: "Mit unseren Formel-1-Übertragungen werden wir in der kommenden Saison neue Maßstäbe setzen. Noch nie im deutschen Fernsehen gab es ein vergleichbares Motorsport-Angebot. Sky Sport F1 ist demnach ein ideales Umfeld für starke Markenauftritte. Entsprechend zufrieden bin ich, dass wir bereits zum Saisonstart das Interesse des Werbemarkts wecken konnten."

Über Sky Media:

Über Sky Media:

Sky Media ist einer der führenden Multiscreen- und Digitalvermarkter in Deutschland und vermarktet den Werbezeitenverkauf von über 41 exklusiven TV-Sendern, die Vermarktung des mobilen Services Sky Go, des Abrufdiensts On Demand sowie der Onlineplattformen Skysport.de. Mit einem 360-Grad-Angebot über sämtliche Verbreitungswege - TV, VOD, OTT, Adressable TV, Online und Mobile - setzt Sky Media im Markt Maßstäbe für die aufmerksamkeitsstarke Inszenierung von Marken und gilt als einer der wichtigsten Treiber für die Vermarktungsmodelle der Zukunft. Als Tochterunternehmen der Sky Deutschland GmbH ist Sky Media Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

