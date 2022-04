OTS: SV SparkassenVersicherung / SV SparkassenVersicherung: Vorstandswechsel ...

SV SparkassenVersicherung: Vorstandswechsel im Ressort Kundenservice (FOTO) Stuttgart (ots) - Der Aufsichtsrat der Stuttgarter SV SparkassenVersicherung (SV) hat gestern den Wechsel an der Spitze des Ressorts Kundenservice (KSR) geregelt. Nachfolger von Dr. Stefan Korbach, Vorstandsmitglied für das Ressort Kundenservice, wird Michael Meiers (44). Er startet am 1. Juni 2022 bei der SV. Dr. Stefan Korbach (64) geht nach über 21-jähriger Vorstandstätigkeit und fast 32-jähriger Unternehmenszugehörigkeit zum 30. Juni 2022 in den Ruhestand.

Michael Meiers wird Anfang Juni, zunächst als Generalbevollmächtigter, seine Tätigkeit für die SV aufnehmen. Nach seiner Bestätigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird er seine Aufgaben dann als Vorstandsmitglied fortführen.

Michael Meiers ist Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) und kommt von der Sky Deutschland Fernsehen GmbH, wo er als Chief Operating Officer unter anderem den Kundenservice verantwortet. Der Kundenservice war von Anfang an das zentrale Element in seiner beruflichen Laufbahn, die bei der Sykes Enterprises Bochum GmbH & Co. KG - einem weltweiten Anbieter unterschiedlichster Dienstleistungen im Kundenservice - begann. In der Folge übernahm Michael Meiers verschiedene Leitungsfunktionen im Kundenservice der Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH und der Vodafone Deutschland GmbH, wo er zuletzt als Bereichsleiter Kundenservice- und Sales-Themen verantwortete.

Dr. Andreas Jahn, Vorstandsvorsitzender der SV: "Mit Michael Meiers gewinnen wir einen erfahrenen Kollegen, der über tiefgehende Expertise und langjährige Erfahrung im Bereich Kundenservice verfügt. Er wird dazu beitragen, die Potenziale der Digitalisierung für unseren Kundenservice zu realisieren und so unsere Angebote und Prozesse weiter zu optimieren."

Dr. Stefan Korbach begann seinen Berufsweg 1982 beim damaligen Hessischen Sparkassen- und Giroverband. 1990 wechselte er zur damaligen SV SparkassenVersicherung Hessen-Nassau-Thüringen in Wiesbaden und wurde dort 2001 in den Vorstand berufen. Mit der Fusion der SV Versicherungen Baden-Württemberg mit der SV SparkassenVersicherung Hessen-Nassau-Thüringen 2004 übernahm Dr. Korbach das Vorstandsressort Kundenservice der neuen SV SparkassenVersicherung. Seit 2013 gehörte auch der Bereich Allgemeine Verwaltung zu seinem Verantwortungsgebiet. Unter der Verantwortung von Dr. Korbach etablierte sich das KSR als innovatives Betriebsmodell in der SV, und entwickelte sich zum heute hoch anerkannten zentralen Servicebereich für Kunden und Vertriebspartner.

Andreas Jahn dankt Stefan Korbach für seine Leistungen: "Stefan Korbach hat das Kundenserviceressort der SV ganz neu aufgebaut. Dass es heute hohe Wertschätzung genießt, ist auch das Ergebnis seiner erfolgreichen Arbeit. Für seinen großen Einsatz für die SV danken wir ihm herzlich und wünschen ihm für die Zukunft von Herzen alles Gute."

Über die SV: Die SV ist ein moderner Regionalversicherer mit einem umfassenden Produkt- und Serviceangebot. 3,7 Millionen Kunden vertrauen uns ihre Vorsorge und den Schutz ihrer Vermögenswerte an. Als einer der großen öffentlichen Versicherer stehen wir für Sicherheit und Nähe. Der Konzernsitz ist Stuttgart. Die SV ist Teil der Sparkassen-Finanzgruppe und beschäftigt 5.000 Mitarbeiter*innen im Innen- und Außendienst.

