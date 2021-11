OVB: Überzeugendes Zahlenwerk

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die OVB Holding AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) das operative Ergebnis auf EBIT-Basis um 47 Prozent auf über 16 Mio. Euro gesteigert und dabei eine EBIT-Marge von 7,0 Prozent erzielt. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und nennt ein positives Votum.Nach Analystenaussage seien alle drei Regionen, Zentral- und Osteuropa, Süd- und Westeuropa sowie der Heimatmarkt Deutschland gewachsen. Dabei habe der Markt in der osteuropäischen CEE Region für fast 50 Prozent der Gesamterträge gestanden. Das stärkste Wachstum in Sachen Kunden, Erträge und operatives Ergebnis sei aus der Region Süd- und Westeuropa (SWE) gekommen. Folglich habe die Gesellschaft die Guidance für das Gesamtjahr 2021 von 300 bis 310 Mio. Euro bei den Vertriebsprovisionen und 19 bis 22 Mio. Euro beim EBIT bestätigt. Auf Basis der guten Vorlage aus den Neunmonatsergebnissen halte es der Analyst für sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen eher das obere Ende der Range oder bei gutem Verlauf im 4. Quartal vielleicht noch etwas mehr erreichen werde. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel auf 28,00 Euro (zuvor: 26,00 Euro), reduziert wegen der zuletzt starken Kursentwicklung das Rating aber auf „Akkumulieren“ (zuvor: „Kaufen“).(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.11.2021, 17:40 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 09.11.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/OVB_9Nov2021.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE0006286560