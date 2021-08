Die jüngste Finanzierungsrunde des Unternehmens umfasst Investitionen von Alkeon Capital, B Capital Group, BlackRock Private Equity Partners, Tiger Global, Insight Partners, Salesforce Ventures, Sapphire Ventures und Vertex Ventures

OwnBackup, eine führende Plattform zur Datensicherung in der Cloud, gab heute eine Series-E-Investition in Höhe von 240 Millionen US-Dollar bekannt, die von Alkeon Capital und B Capital Group angeführt wird, einschließlich einer zweiten Investition in das Unternehmen durch BlackRock Private Equity Partners und Tiger Global. Weitere Anleger sind die bisherigen Investoren Insight Partners, Salesforce Ventures, Sapphire Ventures und Vertex Ventures. Das Unternehmen hat insgesamt nahezu 500 Millionen US-Dollar eingeworben, was zu einer Steigerung der Bewertung um 2 Milliarden US-Dollar innerhalb von sechs Monaten führte. OwnBackup kündigte außerdem Pläne an, seine umfassenden Backup- und Recovery-Lösungen noch in diesem Jahr auf andere Cloud-Plattformen auszuweiten, beginnend mit Microsoft.

OwnBackup konzentriert sich weiterhin darauf, seine Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Daten auf jeder Cloud-Plattform selbst zu verwalten und zu schützen, was mit dem umfassenden Kunden-Ökosystem von Salesforce begann. Die zusätzliche Finanzierung unterstreicht die Erfolgsgeschichte von OwnBackup bei der Entwicklung von Cloud-Datenschutz- und -Management-Produkten, die die Kunden brauchen und schätzen. OwnBackup bietet derzeit Lösungen für Cloud-Datensicherung, Sandbox Seeding und Datenarchivierung für fast 4.000 Unternehmen weltweit.

„Unser Einsatz für den Schutz der Daten unserer Kunden und die Bereitstellung von Lösungen, die eine präzise und schnelle Wiederherstellung ermöglichen, nimmt weiter zu. Unsere Arbeit mit Salesforce, Microsoft und anderen wichtigen SaaS-Ökosystemen ermöglicht es Unternehmen, in der heutigen digitalisierten Welt erfolgreich zu sein“, so Sam Gutmann, CEO von OwnBackup. „Die Geschichte jedes Unternehmens wird mit Daten geschrieben, und diese jüngste Finanzierungsrunde wird unsere Vision unterstützen, dass wir unsere Kunden in die Lage versetzen, ihre Daten auf jeder Cloud-Plattform zu besitzen und zu schützen.“

Mit dieser jüngsten Finanzierungsrunde kann OwnBackup seine bewährte Cloud-Datenschutz-Expertise noch in diesem Jahr auf Dynamics 365 ausweiten. OwnBackup wird Dynamics 365-Kunden dabei unterstützen, komplexe aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erfüllen und Datenunterbrechungen aufgrund von Benutzer- und Integrationsfehlern zu vermeiden. Mit diesem Angebot können Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Datensicherungen behalten, verlorene oder beschädigte Daten schnell wiederherstellen und die Akzeptanz von Microsoft Azure und Dynamics 365 in Unternehmen erhöhen.

„Wir freuen uns, mit OwnBackup zusammenzuarbeiten und Dynamics 365-Kunden einen zusätzlichen Schutz für ihre Daten zu bieten“, erklärte David Totten, Chief Technology Officer bei Microsoft. „Die Lösungen von OwnBackup ermöglichen es Unternehmen, den Backup-Prozess zu automatisieren und genau die Daten wiederherzustellen, die sie benötigen. Dadurch können Dynamics 365-Kunden mehr geschäftskritische Workloads ausführen und gleichzeitig das Risiko eines Datenverlustes eliminieren.“

Neben Salesforce und Microsoft prüft OwnBackup aktiv andere Cloud-Anbieter als potenzielle Partner, um sein Versprechen einzulösen, dass Kunden ihre geschäftskritischen Daten selbst verwalten und schützen können.

„In den vergangenen 18 Monaten sind Daten im Zuge der Ausweitung des virtuellen Arbeitsplatzes deutlich in den Mittelpunkt gerückt“, verdeutlicht Abhi Arun, Managing Partner bei Alkeon Capital. „Führungskräfte konzentrieren sich auf Datenlösungen und die Fähigkeit ihrer Mitarbeiter, darauf zuzugreifen und sie zu sichern, wann und wo sie sie brauchen. Ebenso verlangen die Kunden eine nahtlose Übertragung und Kontrolle ihrer Daten auf einer Plattform, die unabhängig von ihrem SaaS-Anbieter ist und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit für ihre Endbenutzer bietet. Deshalb freuen wir uns sehr, mit dem Führungsteam von OwnBackup zusammenzuarbeiten und es dabei zu unterstützen, weiterhin einen hohen Kundennutzen im Salesforce-Ökosystem und darüber hinaus zu schaffen.“

Annähernd 4.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen OwnBackup, darunter AECOM, Aston Martin, Ciena, Delivery Hero, Guidewire Software, die Make-A-Wish Foundation, Medtronic, Navy Federal Credit Union, Singapore Economic Development Board sowie die University of Miami.

Über OwnBackup

OwnBackup, die führende Cloud-to-Cloud-Datenschutzplattform, bietet sichere, automatisierte, tägliche Backups und Tools zur schnellen Datenwiederherstellung von SaaS- und PaaS-Daten. OwnBackup unterstützt knapp 4.000 Unternehmen weltweit beim Schutz kritischer Cloud-Daten und deckt Datenverluste und -beschädigungen ab, die durch menschliches Versagen, böswillige Absichten, Integrationsfehler und unseriöse Anwendungen verursacht werden.

OwnBackup wurde von erfahrenen Experten für Datenwiederherstellung, Datenschutz und Informationssicherheit gegründet und ist ein unabhängiger Softwareanbieter (ISV) für Datensicherung und -wiederherstellung auf der Salesforce AppExchange. OwnBackup hat seinen Hauptsitz in Englewood Cliffs, New Jersey, USA, und verfügt über Forschung und Entwicklung (F&E), Support und andere Funktionen in Israel, EMEA und APAC. OwnBackup ist der Partner der Wahl für einige der weltweit größten Nutzer von SaaS-Anwendungen.

Über Alkeon Capital

Alkeon Capital ist eine globale Investmentgesellschaft, die in private und börsennotierte Wachstums- und Technologieunternehmen sowie in Unternehmen, die neue Kategorien definieren, investiert. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Menschen und Innovation arbeitet Alkeon eng mit bahnbrechenden Privatunternehmen zusammen, um sie dabei zu unterstützen, ihren adressierbaren Markt zu erweitern, effizient zu skalieren und nahtlos in die Börsenmärkte überzugehen. Alkeon ist bestrebt, ein langfristiger und wertsteigernder Partner für alle seine Portfoliounternehmen auf ihrem privaten und öffentlichen Weg zu sein.

Über B Capital

B Capital Group ist eine internationale Investmentgesellschaft, die 2015 von Raj Ganguly, Eduardo Saverin, Howard Morgan und Kabir Narang gegründet wurde. B Capital investiert in Unternehmen, die große traditionelle Branchen grenzüberschreitend und geografisch umgestalten. Mit einem globalen Team erfahrener Experten und einer strategischen Partnerschaft mit BCG hilft B Capital Gründern bei der Bewältigung geschäftlicher Herausforderungen, der Kapitalbeschaffung und der Gewinnung talentierter Führungskräfte in jeder Phase des Lebenszyklus eines Startups. B Capital investiert in die Bereiche Unternehmenstechnologie (z. B. Consumer Enablement Technologies, Unternehmensanwendungssoftware, Infrastruktur, Sicherheit, KI/ML), Fintech und Insurtech, Industrie und Transport sowie Healthcare Tech und Bio IT. Das Portfolio von B Capital umfasst globale, branchenführende Unternehmen wie Aetion, Atomwise, Bounce, Centivo, Carro, Dailyhunt, DataRobot, Evidation Health, FalconX, Icertis, Innovaccer, Kopi Kenangan, Ninja Van, Notable Labs, Payfazz, Synack, Ula und YaloChat, XingYun. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.bcapgroup.com/.

Über Blackrock Private Equity Partners

Da sich Private Equity von einer alternativen zu einer unverzichtbaren Anlageform entwickelt, versuchen Anleger, spezifische Private-Equity-Portfolios aufzubauen, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. BlackRock Private Equity Partners ist seit jeher führend in der Entwicklung unserer Branche, um unsere Kunden besser zu bedienen, und hat eine Private-Equity-Plattform aufgebaut, die diese Tradition fortsetzt. Unsere Strategien umfassen die gesamte Palette des Private-Equity-Instrumentariums und bieten Anlegern Engagements durch Direkt-, Primär-, Sekundär- und Co-Investment-Strategien. Dabei nutzen wir eine Reihe gemeinsamer institutioneller Vorteile - unsere globale Größe und unser Beschaffungsnetzwerk, unsere Erfahrung mit Anlagetransaktionen und unseren Zugang zu Know-how, das durch Analysen und Technologien ergänzt wird -, um über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine Performance im oberen Quartil zu erzielen. BlackRock Private Equity Partners baut im Auftrag und in Zusammenarbeit mit seinen Kunden diversifizierte Beteiligungsportfolios im gesamten Spektrum des Private Equity auf, einschließlich Leveraged Buyouts, Venture Capital, Growth Equity und Distressed/Opportunistic-Strategien. BlackRock Private Equity Partners beschäftigt mehr als 160 engagierte Fachleute in fünf globalen Niederlassungen und verwaltet zum 30. Juni 2021 Kundenengagements in Höhe von 38,9 Milliarden US-Dollar.

Über Tiger Global Management

Tiger Global Management ist eine führende globale Technologie-Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 70 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich auf private und börsennotierte Unternehmen in den Bereichen Internet, Software und Finanztechnologie. Seit 2001 hat Tiger Global in Hunderte von Unternehmen in mehr als 30 Ländern investiert, darunter Investitionen von der Serie A bis zum Pre-IPO. Das Unternehmen ist bestrebt, Partnerschaften mit dynamischen Unternehmern einzugehen, die marktführende Unternehmen in den Kernbereichen des Unternehmens betreiben. Zu den Investitionen von Tiger Global gehören JD.com, UiPath, Stripe, Databricks, Bytedance, Snowflake, Facebook, Alibaba, Procore, Chime, Peloton, Attentive, LinkedIn, Flipkart und Toast.

Über Insight Partners

Insight Partners ist eine führende globale Risikokapital- und Private-Equity-Firma, die in wachstumsstarke Technologie- und Software-ScaleUp-Unternehmen investiert, die einen transformativen Wandel in ihren Branchen bewirken. Insight Partners wurde 1995 gegründet und investiert in mehr als 400 Unternehmen weltweit und hält über eine Reihe von Fonds über 30 Milliarden US-Dollar an Kapitalzusagen. Insight hat es sich zur Aufgabe gemacht, visionäre Führungskräfte zu gewinnen, zu finanzieren und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten, indem es ihnen praktisches, praxisnahes Software-Know-how zur Verfügung stellt, um ihren langfristigen Erfolg zu fördern. Mit seinen Mitarbeitern und seinem Portfolio fördert Insight eine Kultur, die auf der Überzeugung basiert, dass ScaleUp-Unternehmen und Wachstum Chancen für alle schaffen. Weitere Informationen über Insight und alle seine Investitionen finden Sie unter www.insightpartners.com oder folgen Sie uns auf Twitter @insightpartners.

Über Salesforce Ventures

Salesforce ist der weltweit führende Anbieter von Customer Relationship Management (CRM) und führt Unternehmen im digitalen Zeitalter enger an ihre Kunden heran. Salesforce Ventures, der globale Investitionszweig von Salesforce, investiert in die nächste Generation von Unternehmenstechnologien, die die Leistungsfähigkeit der Salesforce-Plattform erweitern. Salesforce Ventures baut das weltweit größte Ökosystem von Enterprise-Cloud-Unternehmen auf und überträgt diese Technologie auf Kunden. Portfoliounternehmen erhalten Finanzmittel, strategische Beratung und operative Unterstützung und können ganz einfach Pledge 1% beitreten, um Rückzahlungen zu einem Teil ihres Geschäftsmodells zu machen. Salesforce Ventures hat seit 2009 in mehr als 375 Unternehmen investiert, darunter DocuSign, GoCardless, Guild Education, nCino, Twilio, Zoom und andere in 22 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.salesforce.com/ventures.

Über Sapphire Ventures

Sapphire Ventures ist eine führende Risikokapitalgesellschaft, die mit visionären Teams und Risikofonds zusammenarbeitet, um maßgebliche Unternehmen aufzubauen. Seit fast zwei Jahrzehnten investiert Sapphire Kapital, Ressourcen und Know-how in innovative Startups und technologieorientierte Risikofonds auf der ganzen Welt. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 6,8 Milliarden US-Dollar bei Sapphire Ventures, Sapphire Partners und Sapphire Sport und mit Teammitgliedern in Austin, London, Palo Alto und San Francisco ist Sapphire gut aufgestellt, um Unternehmen und Risikofonds bei der Skalierung zu helfen und sie zu globalen Branchenführern zu machen. Um mehr über Sapphire Ventures zu erfahren, besuchen Sie uns: https://sapphireventures.com/.

Über Vertex Ventures

Mit einem Gesamtvermögen von über 1 Mrd. US-Dollar ist Vertex Ventures eine führende israelische Risikokapitalgesellschaft. Vertex wurde 1997 gegründet, ist über fünf Fonds in mehr als 100 Unternehmen investiert und hat sich bereits von über 40 Unternehmen getrennt. Der Fonds ist einer der ersten Investoren in drei der zehn größten VC-Storys aus Israel im letzten Jahrzehnt: Waze (von Google für 1,3 Mrd. USD übernommen), CyberArk (IPO, 2,5 Mrd. USD+) und SolarEdge (Börsengang, 1,5 Mrd. USD+). Die Investitionen reichen in der Regel von Seed- bis zu Early-Stage-Runden und konzentrieren sich auf technologieorientierte Start-ups in Schlüsselsektoren wie Unternehmenssoftware, Cybersicherheit, Automotive, Cloud-Infrastruktur, Big Data & Analytics, Enterprise SaaS, AgriTech, Digital Health, Industrie 4.0 und Fintech.

Medien:



Joshua Kroon

press@ownbackup.com