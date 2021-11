PACCAR - Nun müssen Anschlusskäufe kommen!

Das CRV-Short-Setup für die Aktie von Paccar aus dem September ging gut auf. Die Aktie arbeitete den Zielbereich zwischen 79,48 und 79,94 USD ab und markierte sogar neue Tiefs. Am 5. Oktober setzte aber ein starkes Reversal ein, welches den Wert wieder nach oben katapultierte. Mit dem Überwinden der ehemaligen Widerstandszone um 85 USD aktivierten die Bullen einen Boden, der per Pullback bestätigt wurde. Anschließend überwand die Aktie den Abwärtstrend seit dem ersten Quartal 2021.

Auch diese Trendlinie wurde zuletzt per Pullback als neuer Support bestätigt. Von unten drücken auch EMA50 und EMA200, die sich inzwischen wieder bullisch geschnitten haben. Die Aktie ist also sehr gut abgesichert. Steigt sie nun über den kurzfristigen Abwärtstrend und die Hochs bei 90,43 USD, wäre ein Kaufsignal ausgelöst, welches Potenzial in Richtung 95,82 USD bietet.

Absicherungen bieten sich unter dem bisherigen Monatstief bei 85,44 USD an. Anleger, die etwas mehr Luft lassen möchten, orientieren sich am Unterstützungsbereich um 85 USD und setzen den Stopp etwas tiefer.

Fundamental geht die Bewertung der Aktie mit einem KGV von 13 für das kommende Jahr absolut in Ordnung. Dazu zahlt das Unternehmen noch eine ansehnliche Dividende von 2,30 USD.

Fazit: Die Paccar-Aktie weist solide Kursmuster auf. Oberhalb der benannten Unterstützungen zeigt der Weg des geringeren Widerstands aufwärts.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 17,15 20,91 24,78 Ergebnis je Aktie in USD 3,74 5,16 6,75 KGV 24 17 13 Dividende je Aktie in USD 1,98 2,30 2,61 Dividendenrendite 2,23 % 2,59 % 2,94 % *e = erwartet

Paccar-Aktie

