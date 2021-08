Partytag Montag - und Uber, Lyft, GM

Replaced by the video

Der Montag hält was er verspricht: Es geht an der Wall Street bergauf! Der Tag ist seit zwölf Monaten der beste Handelstag der Woche. Die größten Verlierer der letzten Woche führen die Gegenbewegung an. Neben einer Rally in China und Asien insgesamt, soll die US-Gesundheitsbehörde heute den Pfizer und Biontech Covid-Impfstoff offiziell zulassen. Bisher wurde der Impfstoff unter einer Notfallregelung verabreicht. Die Ride-Sharing-Riesen Lyft und Uber stehen aufgrund einer unvorteilhaften Gerichtsentscheidung unter Druck, während GM unter einer erneuten Rückrufaktion des eAutos Bolt leidet.

0:00 - Intro

0:57 - Übersicht: Die Wall Street liebt Montage

2:20 - Offizielle Zulassung von Pfizer und Biontech

3:42 - Zero CoVid in China - Zentralbank gibt Gas

4:40 - JD.com und Weibo sehr robust, Didi fraglich

6:40 - Back to USA: Zweite Amtszeit für Jerome Powell?

7:50 - regionale Notenbanken, Delta Variante und 800k neue Jobs in den USA

8:50 - Verarbeitende Industrie in EU ist OK

9:40 - Einzelwerte: Rückrufaktion bei GM wegen LG Chem

11:05 - Uber, Lyft, Doordash: Arbeitsrechtliche fragen

13:15 - Boing im Plus

13:55 - Neue Ergebnisse Einzelhandel und Bekleidung

14:23 - Tech-Ergebnisse in der nächsten Woche

16:10 - Caesar