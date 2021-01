Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen fallen auf Stand von 1984

Frankfurt (Reuters) - Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen sind 2020 wegen der Corona-Pandemie eingebrochen.

Die Zahl der Fluggäste fiel um 73,4 Prozent auf 18,8 Millionen Passagiere, wie der Flughafenbetreiber Fraport am Montag mitteilte. "Das Passagieraufkommen in Frankfurt lag auf einem Niveau wie zuletzt 1984", sagte Fraport-Chef Stefan Schulte. Er hofft nun, dass die Reisebeschränkungen wegen der begonnenen Corona-Impfungen ab dem Frühjahr schrittweise gelockert werden und sich der Passagierverkehr in der zweiten Jahreshälfte deutlich belebt. "Insgesamt liegt dennoch erneut ein schwieriges Jahr vor uns", sagte Schulte. "Wir erwarten, dass wir in Frankfurt das Passagieraufkommen von 2020 übertreffen, aber immer noch bei nur rund 35 bis 45 Prozent des bisherigen Höchstwertes von 2019 liegen werden."

Nachdem die Corona-Pandemie im Frühjahr den Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen 2020 weitgehend zum Erliegen gebracht hatte, erwies sich die Erholung im Sommer als Strohfeuer. Die zweite Welle der Corona-Pandemie sorgte ab September für einen erneuten Einbruch. So gingen im Dezember die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen um 81,7 Prozent auf 891.925 Fluggäste zurück.

Wegen des Frachtverkehrs war der Einbruch bei den Flugbewegungen nicht ganz so stark wie bei den Passagierzahlen. Die Zahl der Flugbewegungen am Frankfurter Flughafen sank 2020 um 58,7 Prozent auf 212.235 Starts und Landungen. Das Frachtaufkommen ging vergleichsweise gering um 8,3 Prozent auf knapp zwei Millionen Tonnen zurück.