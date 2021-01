Paychex zahlt seit dem Jahr 1988 eine Dividende

Der amerikanische Finanzdienstleister Paychex Inc. (ISIN: US7043261079, NASDAQ: PAYX) schüttet am 25. Februar 2021 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,62 US-Dollar aus. Record date ist der 1. Februar 2021.

Paychex schüttet aktuell auf das Jahr hochgerechnet 2,48 US-Dollar Dividende aus. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 86,87 US-Dollar (Stand: 22. Januar 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,85 Prozent. Seit dem Jahr 1988 wird eine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Paychex mit Firmensitz in Rochester ist 1971 von B. Thomas Golisano gegründet worden. Ende 2003 startete die Paychex Deutschland GmbH in Hamburg. Das Unternehmen übernimmt Lohn- und Gehaltsabrechnungen speziell für kleine und mittelgroße Firmen. Im zweiten Quartal (30. November 2020) des Fiskaljahres 2021 erzielte Paychex einen Umsatz von 983,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 990,7 Mio. US-Dollar), wie am 23. Dezember 2020 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 272,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 258,7 Mio. US-Dollar). Seit Anfang des Jahres 2021 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 6,77 Prozent im Minus bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 31,33 Mrd. US-Dollar (Stand: 22. Januar 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de