PCI Pharma Services gibt Abschluss des Erwerbs von Mehrheitsbeteiligungen durch Kohlberg und Mubadala bekannt

Wie PCI Pharma Services („PCI“ oder „das Unternehmen“), ein führender Anbieter von globalen pharmazeutischen und biopharmazeutischen Lieferkettenlösungen, heute bekannt gab, wurde die zuvor angekündigte Transaktion abgeschlossen, durch die Kohlberg & Company, LLC („Kohlberg“) eine Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen erhält. Mubadala Investment Company und Partners Group erhalten (im Auftrag ihrer Kunden) Minderheitsbeteiligungen am Unternehmen.

Dieser Schritt stellt für PCI einen bedeutenden Meilenstein dar, da Kohlberg und Mubadala in Kooperation mit dem PCI-Managementteam unter der Führung von CEO Salim Haffar die Transformation des Unternehmens fortführen werden. Das Team wird spezifische Fähigkeiten und Geographien organisch und anorganisch hinzufügen, um das Erlebnis der PCI-Kunden zu verbessern und seine Kunden dabei zu unterstützen, lebenswichtige biopharmazeutische Therapien schneller auf den Markt zu bringen. Mit Blick auf die globalen Wachstumstrends bei Biologika- und spezialisierten Arzneibehandlungen können so beispielsweise injizierbare Arzneimittel steril abgefüllt, die Hochpotenz- und Spezialherstellung erweitert und die geographische Expansion nach Asien und den weiteren europäischen Raum vorangetrieben werden.

Kohlberg ist eine führende Private-Equity-Firma mit Sitz in Mount Kisco, US-Bundesstaat New York, mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich Managementpartnerschaften und der Zusammenarbeit mit Unternehmen wie PCI Pharma Services. Mubadala Investment Company („Mubadala“) ist ein Staatsfonds mit globalem Portfolio, der das Ziel verfolgt, nachhaltige Renditen für seinen Anteilseigner, die Regierung von Abu Dhabi, zu erwirtschaften.

Über PCI Pharma Services

Die globale Gesundheitsbranche vertraut auf die Lösungen zur Wirkstoffentwicklung von PCI, die es ihr ermöglichen, die Markteinführungszeit ihrer Produkte und die Chancen auf kommerziellen Erfolg zu verbessern. Nur PCI verfügt über eine nachweisliche Branchenerfahrung, die auf mehr als 50 erfolgreichen Produkteinführungen pro Jahr und auf über fünf Jahrzehnten Geschäftstätigkeit in der Gesundheitsbranche gründet. Führende Technologien und kontinuierliche Investitionen ermöglichen es uns, globalen Bedürfnissen während des gesamten Produktlebenszyklus gerecht zu werden – von klinischen Studien der Phase I bis zur Vermarktung und fortlaufenden Belieferung. Unsere Kunden sehen uns als Erweiterung ihres Geschäfts und als Kooperationspartner mit dem gemeinsamen Ziel, die Lebensqualität der Patienten zu steigern. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.pciservices.com.

Über Kohlberg & Company, LLC

Kohlberg & Company, LLC („Kohlberg“) ist eine führende Private-Equity-Firma mit Sitz in Mount Kisco, US-Bundesstaat New York. Seit ihrer Gründung im Jahr 1987 hat Kohlberg neun Private-Equity-Fonds aufgebaut, durch die mehr als 10 Mrd. US-Dollar an gebundenem Beteiligungskapital aufgenommen wurden. In ihrer 33-jährigen Geschichte hat Kohlberg 82 Plattform-Investitionen und etwa 200 Zusatzakquisitionen mit einem Gesamttransaktionswert von mehr als 25 Mrd. US-Dollar getätigt. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.kohlberg.com.

Über Mubadala Investment Company

Mubadala Investment Company ist ein Staatsfonds mit globalem Portfolio, der das Ziel verfolgt, nachhaltige Renditen für seinen Anteileigner, die Regierung von Abu Dhabi, zu erwirtschaften.

Das Portfolio von Mubadala in Höhe von 232 Mrd. US-Dollar erstreckt sich über sechs Kontinente und umfasst Beteiligungen in zahlreichen Branchen und Anlageklassen. Wir setzen unsere weitgreifende Branchenexpertise und unsere langjährigen Partnerschaften gewinnbringend ein und sorgen so für nachhaltiges Wachstum und Gewinne, ohne dabei die fortwährende Diversifiierung und globale Integration der Wirtschaft der Vereinigten Arabischen Emirate aus den Augen zu verlieren.

Der Hauptsitz von Mubadala befindet sich in Abu Dhabi; außerdem werden Niederlassungen in Rio de Janeiro, Moskau, New York, San Francisco und London unterhalten.

Weitere Informationen zu Mubadala Investment Company erhalten Sie unter www.mubadala.com

Über Partners Group

Partners Group ist ein weltweit führender Investmentmanager für private Märkte. Seit 1996 hat das Unternehmen im Auftrag seiner Kunden weltweit über 135 Mrd. US-Dollar in Kapitalbeteiligungen, private Immobilien, private Anleihen und private Infrastruktur investiert. Partners Group ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor und bestrebt, durch aktive Kapitalbeteiligungen und die Entwicklung von wachstumsorientierten Unternehmen, attraktiven Immobilien und unverzichtbarer Infrastruktur eine nachhaltige Wertschöpfung für Anleger zu erzielen. Mit einem verwalteten Vermögen von über 96 Mrd. US-Dollar (Stand: 30. Juni 2020) bedient Partners Group ein breites Spektrum institutioneller Anleger, Staatsfonds, Family Offices und Privatpersonen weltweit. Die Firma beschäftigt mehr als 1.500 Experten an 20 Standorten weltweit und unterhält regionale Niederlassungen in Baar-Zug, Schweiz, Denver, USA, und Singapur. Sie wird seit 2006 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (Symbol:PGHN). Weitere Informationen sind verfügbar unter www.partnersgroup.com

Jefferies LLC fungierte als leitender Finanzberater von PCI und Morgan Stanley & Co LLC als Co-Berater.

Centerview Partners LLC fungierte als Finanzberater für das Kohlberg-Mubadala-Konsortium.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201201006234/de/

Bailey Watroba, WE Communications

bwatroba@we-worldwide.com / +1 617-234-4110