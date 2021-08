Peach Property Group: Portfoliowert legt weiter zu

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Peach Property Group AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) die Mieteinnahmen um 83 Prozent auf gut 50 Mio. CHF deutlich gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.Nach Analystenaussage habe das Bewertungsergebnis bei über 126 Mio. CHF gelegen und damit bereits die Schätzung von SRC für das Gesamtjahr übertroffen. Das operative Ergebnis auf EBITDA-Basis sei auf über 152 Mio. CHF gestiegen. Das entspreche dem 4,5-Fachen des Vorjahreswerts von fast 34 Mio. CHF. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe sich zum Halbjahr auf über 105 Mio. CHF (HJ 2020: 15 Mio. CHF) verbessert. Gleichzeitig sei das Portfolio weiter deutlich ausgebaut worden und umfasse zum Stichtag 27.500 Einheiten mit einem Marktwert von 2,6 Mrd. CHF. Der EPRA NTA je Aktie habe folglich bereits um über 11 Prozent auf 63,60 CHF zugelegt. Für den weiteren Jahresverlauf sei durch das „Eagle“ Portfolio schon ein weiterer Anstieg der Mieteinnahmen gesichert, was sich auch in der Schätzung der Analysten und der Guidance des Unternehmens widerspiegele. Aufgrund der Entwicklungen im bisherigen Jahresverlauf heben die Analysten daher das Kursziel auf 69,00 CHF (zuvor: 65,00 CHF) an und erneuern das Rating „Accumulate“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.08.2021, 17:15 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 31.08.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/fileadmin/user_upload/Peach_31August21.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: CH0118530366