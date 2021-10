PENN NATIONAL GAMING - Wird doch noch alles gut?

Die Formulierung bei der Analyse der Aktie von Penn National Gaming im August war bewusst vorsichtig gewählt. Die Headline lautete: "Der Versuch einer Bodenbildung". Warum bewusst vorsichtig formuliert? Nun, die Aktie hatte vom Hoch 60 % eingebüßt, zudem stand die gesamte Branche unter Beschuss. Inzwischen wissen wir: Es blieb nicht nur beim Versuch. Die Aktie aktivierte den kleinen Boden und arbeitete das erste Ziel bei 85,94 USD sauber ab.

Auch der anschließende Rücklauf in Richtung 75 USD war im Plan inbegriffen und der Wert stabilisierte sich dort zunächst. Schlussendlich wurde aber auch er im Zuge des schwachen Gesamtmarkts weiter nach unten gezogen. Es folgte eine volatile Pendelbewegung um 75 USD ohne dass sich eine Seite nachhaltig absetzen konnte.

In dieser Woche geben die Bullen wieder Gas und drücken den Wert an das Zwischentief bei 78,94 USD. Ein Bruch dieser Marke würde ein erstes Kaufsignal auslösen, welches erneut Kursgewinne in Richtung 85,94 USD nach sich ziehen könnte. Oberhalb dieser Marke wiedrum wäre auch eine mittelfristige Bodenbildung abgeschlossen. Ein erstes Ziel könnte dann die Marke von 99,24 USD darstellen. Strategische Absicherungen bieten sich nun bereits unter der 70-USD-Marke an.

Fazit: Ist die kleine Bodenbildung bei der Aktie von Penn National Gaming im Sommer vielleicht sogar Bestandteil einer großen Trendwende? Die Bullen haben eine Steilvorlage erhalten. Nun gilt es diese auch zu verwandeln.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,58 5,78 6,06 Ergebnis je Aktie in USD -5,00 3,17 2,78 KGV - 25 28 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Penn-National-Gaming-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)