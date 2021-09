PEPSICO - Auf Konsolidierungskurs

Die Aktie von PepsiCo befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Daran änderte auch der Einbruch im Februar/März 2020 nichts, obwohl der Wert unter seinen langfristigen Aufwärtstrend fiel.

Von diesem Rückfall erholte sich der Wert sehr schnell und kletterte an sein Allzeithoch. Danach bildete sich eine Widerstandszone zwischen 147,20 USD und 148,77 USD. Anfang Juli 2021 brach die Aktie über dieser Widerstandszone aus und kletterte auf das aktuelle Allzeithoch bei 159,63 USD. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Konsolidierung.

Wo bieten sich neue Käufe an?

Diese Konsolidierung kann noch einige Zeit andauern. Ein Rücksetzer in Richtung 148,77-147,20 USD ist dabei möglich. Dort könnte die Aktie wieder nach oben drehen und anschließend in Richtung 180 USD und damit in Richtung zweier langfristiger oberer Trendbegrenzungen ansteigen. Sollte die PepsiCo-Aktie allerdings unter 144,61 USD abfallen, dann würde eine Abwärtsbewegung bis knapp unter 130 USD drohen.

PepsiCo Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)