Neues Kit bietet einen höchst empfindlichen und effizienten Ansatz zur Erforschung der Mitophagiestörung bei Erkrankungen wie Morbus Parkinson und Alzheimer

PerkinElmer, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Innovationen für eine gesündere Welt, brachte heute das in der Biowissenschaftsbranche erste No-Wash Immunoassay für die Ubiquitinphosphorylierung bei Serine 65 auf den Markt. Dieses Kit soll die Erforschung defekter biologischer Mitophagiemechanismen ermöglichen, die vielfach mit Krankheiten wie Morbus Parkinson und Alzheimer in Verbindung gebracht werden. Mit dem neuen PerkinElmer Cisbio HTRF® Phospho-Ubiquitin (Ser65) Zellkit erreicht die Analyseneffizienz und -genauigkeit im Vergleich zu bestehenden Verfahren wie Western Blot das nächste Niveau. Damit sollen Wissenschaftler in die Lage versetzt werden, neue Therapiekandidaten in einem früheren Stadium des Krankheitszyklus zu erkennen.

Das innovative Assay nutzt TR-FRET-Technologie, um eine hohe Empfindlichkeit bei einem breiten Spektrum von Analyten und eine höhere Studiengenauigkeit am Ubiquitin (Ser65)-Schnittpunkt zu erzielen, der bei Mitophagiestörung und Ausfällen im komplexen Netz von Nerven- und Gliazellen, die zu neurodegenerativen Erkrankungen führen können, nachweislich eine wichtige Rolle spielt.

Effiziente und gestraffte Arbeitsabläufe und beschleunigte Datenbereitstellung sind ebenfalls Merkmale des durch „Mischen und Ablesen“ gekennzeichneten Ansatzes des Immunoassays, der zudem auch mit Mikroplattenlesern wie PerkinElmers VictorTM Nivo® oder EnVision®-Systemen kompatibel ist. Die Analyse kann auch automatisiert und in Formaten mit hohem Durchsatz durchgeführt werden.

„Mehr als 70 Millionen Menschen in der ganzen Welt leiden an Morbus Alzheimer und Parkinson, und angesichts der schieren Komplexität der Entwicklung neurodegenerativer Erkrankungen im Gehirn ist es von entscheidender Bedeutung, dass Wissenschaftler über die richtigen Werkzeuge verfügen, die sie brauchen, um vielversprechende Forschungswege erschließen zu können, wie etwa die Modulierung der Mitophagiestörung“, erklärte Alan Fletcher, VP und GM of Life Sciences, PerkinElmer. „Dieser neue Immunoassay ermöglicht Wissenschaftlern nun eine effizientere und wirksamere Art und Weise, einen wichtigen Biomarker zu erforschen, der zu spannenden neuen Therapiekandidaten führen könnte.“

Das neue PerkinElmer Cisbio HTRF Phospho-Ubiquitin (Ser65) Zellkit ist ein neues Mitglied des PerkinElmer-Sortiments an Immunoassay-Kits und Reagenzien zur Anwendung im neurowissenschaftlichen Bereich über HTRF, Alpha, LANCE® und DELFIA®. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://learn.cisbio.com/lp/guide-neurodegenerative-diseases-and-neuroinflammation-pathways; https://uk.cisbio.eu/dd/by-universe/neuroscience

Über PerkinElmer

PerkinElmer versetzt Wissenschaftler, Forscher und Mediziner in die Lage, ihren wichtigsten Herausforderungen in Wissenschaft und Gesundheitswesen zu begegnen. Mit unserem Schwerpunkt auf Innovationen für eine gesündere Welt bieten wir einzigartige Lösungen für die Bereiche Diagnostik, Biowissenschaften, Lebensmittel und Anwendungsmärkte. Wir arbeiten strategisch mit Kunden zusammen, um zeitnah präzisere Einblicke zu ermöglichen, die auf fundierten Marktkenntnissen und technischem Fachwissen aufbauen. Unser engagiertes Team von rund 13.000 Mitarbeitern weltweit setzt sich mit Leidenschaft dafür ein, Kunden dabei zu unterstützen, die Gesundheit von Familien zu stärken, die Lebensqualität zu erhöhen und das Wohlbefinden und die Langlebigkeit der Menschen weltweit zu erhalten. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa 2,9 Milliarden US-Dollar, bedient Kunden in 190 Ländern und ist Teil des S&P 500-Index. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 1-877-PKI-NYSE oder unter www.perkinelmer.com.

