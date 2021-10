PFEIFFER VACUUM - Die Kursrakete

Im Juli war die Aktie aus einer großen Dreiecksformation ausgebrochen und an den Widerstand bei 181,40 EUR gestiegen. Zu diesem Zeitpunkt wurde sie auch in der Erwartung einer direkten Fortsetzung dieses Aufwärtstrends in das Guidants PROmax Investmentdepot gekauft. Doch es dauerte zunächst noch einige Wochen, ehe diese starke Hürde dann final überwunden und die Pfeiffer-Vacuum-Aktie in Richtung Allzeithoch bei 192,80 EUR aufbrechen konnte.

Zahlen sorgten für Kursexplosion

Die Marke wurde am vergangenen Freitag erstmals überschritten und im Zuge der Veröffentlichung der Quartalszahlen dann ein enormes Kursfeuerwerk abgebrannt: Denn am Montag sprang der Wert mit einem gewaltigen Aufwärtsgap über die mehrfach genannten Kursziele bei 200,00 und 212,00 EUR an und erreichte in der Spitze einen Wert von 218,50 EUR.

Bisher sind Gewinnmitnahmen fast Fehlanzeige und so könnte die Aktie direkt weiter bis 225,00 und 232,00 EUR klettern. Selbst eine kurze Ausweitung bis 236,00 EUR wäre in der Folge möglich. An dieser Stelle sollte es aber spätestens zu einer raumgreifenden Korrektur der Rally kommen.

Supportzone von 206,00 bis 208,50 EUR bietet Halt

Auf der Unterseite sind aufgrund des Kurssprungs nur wenige Unterstützungsmarken vor dem alten Rekordhoch bei 192,80 EUR auszumachen. Aber im Bereich vom gestrigen Zwischentief bei 208,50 EUR und bei 206,00 EUR könnte eine kurzfristige Korrektur wieder auf Käufer treffen. Darunter dürfte das alte Rekordhoch angelaufen werden. Und erst bei Kursen unter 192,80 EUR müsste man sich auf das vorläufige Ende des Höhenflugs einstellen.

Pfeiffer Vacuum Chartanalyse (Wochenchart)

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten, Aktien-Screener und Godmode PLUS inclusive: Jetzt das neue PROmax abonnieren!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)