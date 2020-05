PFIZER - Konsolidierung könnte zu Ende gehen

Die Analyse zur Aktie von Pfizer aus dem Monat April erwies sich als falsch. Der Wert zeigte vielmehr keinerlei Anzeichen der Schwäche und absolvierte eine lehrbuchmäßige V-Umkehr im Chart. Seit gut einem Monat gönnen sich die Bullen aber eine Pause. Wie ist das Chartbild nun zu werten?

Die flache Konsolidierung ohne jegliche Dynamik zur Unterseite ist trendbestätigend zu werten. Auf der Unterseite wirken die EMAs 50 und 200 als Supports, zudem ist der Wert nun im Bereich der Trigger des großen Vs im Chart um 36,50 USD sehr gut unterstützt. Im heutigen Handel attackiert der Dow-Jones-Titel eine kurzfristige Abwärtstrendlinie, die derzeit bei rund 38 USD verläuft. Setzt sich die Pfizer-Aktie von diesem Widerstand nach oben ab, wäre das bisherige Rallyhoch bei 39,22 USD das erste Ziel. Darüber lässt sich Potenzial bis zum Jahreshoch bei 40,97 USD ableiten.

Absicherungen können knapp unter den EMA50, also knapp unter 36,50 USD, in den Markt gelegt werden. Trader, die sich lieber an markanten Tiefs für das Setzen von Stopps orientieren, wählen das bisherige Monatstief bei 36,58 USD. Ein temporäres Schließen des heute gerissenen Gaps im Chart sollte einkalkuliert werden, würde am Setup aber grundsätzlich nichts ändern.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 51,75 43,90 43,60 Ergebnis je Aktie in USD 2,87 2,17 2,18 KGV 13 18 17 Dividende je Aktie in USD 1,44 1,52 1,60 Dividendenrendite 3,79 % 4,00 % 4,21 % *e = erwartet

Pfizer-Aktie

