Pharmariese Novartis will Campus in Basel für Besucher öffnen

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will den Campus am Firmensitz in Basel im kommenden Jahr der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Ab Herbst 2022 soll das Firmenareal während der Arbeitszeit für Besucher offen sein, teilte der Arzneimittelhersteller am Mittwoch mit. Auf dem eingezäunten Gelände zwischen Rhein und französischer Grenze stehen Büro- und Laborgebäude von bekannten Architekten - etwa dem Amerikaner Frank Gehry - und Werke berühmter Künstler. Bereits im Laufe dieses Jahres sollen sich firmenfremde Unternehmen und Institute auf dem Campus ansiedeln können. Novartis hatte die Öffnung des Firmengeländes mit streng kontrolliertem Zutritt 2019 in Aussicht gestellt.