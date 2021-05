PINDUODUO - Starker Anstieg nach Zahlen

Pinduoduo Inc. - WKN: A2JRK6 - ISIN: US7223041028 - Kurs: 130,765 $ (NASDAQ)

Pinduoduo Inc. übertrifft im ersten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -0,23 USD die Analystenschätzungen von -0,42 USD. Der Umsatz liegt mit 3,38 Mrd. USD über den Erwartungen von 3,15 Mrd. USD.

Quelle: Guidants News

Die Aktie des Betreibers einer chinesischen e-commerce Plattform markierte nach einer steilen Rally am 16. Februar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 212,60 USD. Anschließend korrigierte der Wert ausführlich und schloss das Gap vom 12. November 2020 zwischen 127,01 USD und 113,44 USD. Damit fiel der Wert auch fast bis auf das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab 05. Oktober 2020 zurück. Die letzte Phase dieser Abwärtsbewegung lässt sich in einem bullischen Keil eingrenzen. Gestern kletterte der Wert an die Oberkante des Keils und damit auch an den EMA 50.

Gestern war diese Hürde zu hoch. Aber nach den aktuellen Zahlen springt der Aktienkurs deutlich nach oben und damit erneut an diese Hürde. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 130,82 USD wird die Aktie aktuell bei 135,85 USD getaxt.

Chance auf Rally, wenn ...

Gelingt der Pinduoduo-Aktie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um den EMA 50 bei 136,02 USD, dann käme es zu einem neuen Kaufsignal. Ein Anstieg an das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch bei 166,62 USD wäre möglich. Sollte die Aktie allerdings an diesem Widerstandsbereich scheitern, könnte es zu einer Abwärtsbewegung in Richtung 106,90 USD kommen.

Zusätzlich lesenswert:

OHB - Raumfahrt-Aktie funkt Lebenszeichen

SWISSCOM - Ist die Aktie ausgereizt?

DEUTSCHE BANK - Kommt es jetzt tatsächlich zum ganz großen Kaufsignal?

10 % Rabatt* auf das dreimonatige Abonnement von Guidants PROmax oder Godmode PLUS mit dem Code 3VOLA10 ODER 15 % Rabatt* auf das zwölfmonatige Abonnement von Guidants PROmax oder Godmode PLUS mit dem Code 12VOLA15 **Der Rabatt bezieht sich auf die erste Abrechnungs-Periode für das drei- und zwölfmonatige Abonnement von Guidants PROmax oder Godmode PLUS, gilt einmalig, kann nicht auf bestehende Abonnements angewendet und nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden. Der Rabatt wird immer auf den endgültigen Rechnungsbetrag gewährt. Bei einem Upgrade ist dies der Restbetrag nach Verrechnung des jeweiligen Upgrades. Der Gutscheincode ist gültig bis einschließlich 07.06.2021.

Pinduoduo Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)