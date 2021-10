PINTEREST - Übernahme durch Paypal?

Pinterest Inc. - WKN: A2PGMG - ISIN: US72352L1061 - Kurs: 61,060 $ (NYSE)

Ja, ich musste die News auch erst zweimal lesen und werde aus ihr immer noch nicht so recht schlau: Wie Bloomberg berichtet, sei der Online-Zahlungsabwickler Paypal an einer Übernahme des Social Networks Pinterest interessiert. Zitiert werden Personen, die mit der Sache vertraut seien. Als Übernahmepreis werden rund 39 Mrd. USD oder 70 USD je Aktie genannt.

Paypal und Pinterest? Hä? So richtig erschließt sich mir der Sinn einer solchen Übernahme nicht. Klar, Paypal ist interessiert den Kundenstamm stetig zu erweitern und es wäre vorstellbar, dass auf Pinterest verstärkt auch Waren verkauft und über Paypal bezahlt werden können. Paypal goes E-Commerce? Dennoch bleiben hier viele Fragezeichen stehen. Die Pinterest-Aktie legt zur Stunde knapp 9 % zu.

Aus charttechnischer Sicht würde der Übernahmepreis von 70 USD, sollte es zu einem Deal kommen, gut passen. Denn bei 70,35 USD liegt eine offene Kurslücke im Chart und eine mittelfristige Abwärtstrendlinie wäre auch nicht mehr weit entfernt. Bis dorthin wären es aktuell also noch gut 10 USD je Aktie an Gewinnpotenzial. Dem gegenüber steht ein Verlustrisiko von ebenfalls gut 10 USD, sollten Positionen unter dem Oktobertief abgesichert werden. Also ein Trade drängt sich zumindest mit so einer weiten Absicherung nicht auf.

Fazit: Paypal und Pinterest? Als erste Reaktion würde man hier wohl kopfschüttelnd abwinken. Zumindest in das Chartbild würde der kolportierte Übernahmepreis von 70 USD gut hineinpassen. Nach dem starken Anstieg zuletzt bestehen aber keine guten und vor allen Dingen engen Absicherungsmöglichkeiten.

Pinterest-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)