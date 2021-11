Pioneer kündigt Antrag auf Notierung an Kanadas New Stock-Börse NEO an

Wie Pioneer Media Holdings Inc. („Pioneer“ oder das „Unternehmen“) erfreut bekanntgibt, hat das Unternehmen einen ersten Antrag auf Notierung seiner Stammaktien (die „Stammaktien“) an der NEO Exchange („NEO Exchange“), einer kanadischen Tier-1-Börse mit Sitz in Toronto, Kanada, eingereicht.

Michael Edwards, CEO von Pioneer, dazu: „Es ist eine aufregende Phase für unser Unternehmen, und wir freuen uns darauf, an der NEO Exchange notiert zu sein, die als Kanadas Börse für innovative Unternehmen bekannt ist und unsere gemeinsamen Werte von Innovation und Exzellenz verkörpert.“

Pioneer ist überzeugt, dass die Stammaktien des Unternehmens durch den Wechsel von der CSE zur NEO Exchange in den Handel an einer der wichtigsten Börsen Kanadas gelangt, wodurch eine größere Anzahl von Privatanlegern und institutionellen Investoren erreicht werden kann. Das Unternehmen erwartet, dass seine Stammaktien nach der Notierung an der NEO-Börse unter dem Symbol „JPEG“ gehandelt werden. Im Rahmen der Umstellung wird Pioneer das Delisting seiner Stammaktien von der Canadian Securities Exchange („CSE“) veranlassen. Es wird jedoch nicht erwartet, dass diese Umstellung Auswirkungen auf den Handel mit Pioneer-Aktien durch die derzeitigen Anleger haben wird.

Die Notierung an der NEO Exchange setzt voraus, dass das Pioneer sämtliche Notierungsanforderungen der NEO Exchange erfüllt, insbesondere die Anforderungen für die Mindestausschüttung. Es gibt keine Zusicherung oder Garantie dafür, dass Pioneer die Zulassung zur Notierung an der NEO Exchange erfolgreich sein wird.

Der Verwaltungsrat übernimmt die Verantwortung für diese Mitteilung.

Über Pioneer Media Holdings Inc.

Pioneer ist der erste börsennotierte Emittent, der aktiv in ein diversifiziertes Portfolio investiert, das von Startups bis hin zu mittleren Unternehmen im Web3-Bereich reicht und NFTs und NFT-Gaming sowie Investitionen in esports und Mobile Gaming umfasst. Das Pioneer-Managementteam nutzt sein globales Netzwerk, um den Zugang zu Investitionen zu demokratisieren, die für Privatanleger sonst nicht zugänglich sind.

Das aktuelle Portfolio von Pioneer umfasst Investitionen wie Leaf Mobile Inc. (TSX:LEAF), ein führender Free-to-Play-Konzern für Handyspiele; Guild eSports plc (LON:GILD), ein globales eSports-Unternehmen mit Hauptsitz in London, dessen Hauptinvestor David Beckham ist; Dynasty eSports Pte Ltd, Entwickler der weltweit führenden White-Label Gaming Ecosystem Management-Lösung, die ausschließlich auf B2B-Basis mit Tier-1-Telekommunikationsunternehmen und großen Medienunternehmen zusammenarbeitet; ferner NFT Investments plc, eine in London ansässige Investmentgesellschaft, die sich auf nicht-fungible Token („NFTs“) konzentriert, sowie Kodoku Studios Ltd., ein in London ansässiges Team, das an der Spitze des aufregenden neuen NFT-Gaming-Genres steht. Pioneer stellt diesen aufstrebenden Marktführern Kapital, Erfahrung und Unterstützung zur Verfügung und baut gleichzeitig den Shareholder Value auf. Weitere Informationen über Pioneer finden Sie unter www.sedar.com.

Über Neo Exchange Inc.

Die Neo Exchange Inc. ist Kanadas Tier-1-Börse für innovative Unternehmen und führt Investoren und Kapitalgeber in einem fairen, liquiden, effizienten und serviceorientierten Umfeld zusammen. NEO ist seit Juni 2015 voll funktionsfähig und stellt den Anleger in den Mittelpunkt. Sie bietet Zugang zum Handel mit allen in Kanada notierten Wertpapieren unter gleichen Bedingungen. NEO listet Unternehmen und Anlageprodukte, die eine international anerkannte Börse suchen, die das Vertrauen der Anleger gewinnt, über eine hohe Liquidität sowie einen hohen Bekanntheitsgrad einschließlich eines ungehinderten Zugangs zu Marktdaten verfügt.

IM AUFTRAG VON PIONEER MEDIA HOLDINGS INC.

„Mike Edwards“

CEO & Verwaltungsratmitglied

Weder die kanadische Wertpapierbörse noch eine Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorsorgliche Erklärungen

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die vorliegende Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete“ Aussagen und Informationen in Bezug auf das Unternehmen und die geplante Notierung seiner Aktien an der NEO Exchange enthalten. Diese Aussagen beruhen auf den Überzeugungen der Unternehmensleitung sowie auf den Annahmen und Informationen, die der Unternehmensleitung derzeit zur Verfügung stehen. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Aktien erfolgreich an der NEO-Börse zu notieren oder die Notierung seiner Aktien an der CSE wie oben beschrieben aufzuheben. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden von dem Unternehmen als Insider-Informationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 betrachtet. Mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung über einen regulatorischen Informationsdienst gelten diese Insiderinformationen nun als öffentlich zugänglich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211122006510/de/

Mike Edwards Via Tancredi

+44 203 434 2330