PLARIUM VERÖFFENTLICHT DAS CASUAL ABENTEUERSPIEL "UNDERSEA-SOLITÄR TRIPEAKS" FÜR MOBILGERÄTE

Das erste Spiel auf dem Markt, das Solitär mit Abenteuergeschichte kombiniert

Plarium, ein führender Entwickler von mobilen, Social- und web-basierten Spielen mit mehr als 290 Millionen Spielern weltweit kündigt den Launch seines neuesten, genre-definierenden „Casual Adventure“-Titels Undersea-Solitär Tripeaks für Android und iOS an. Dieses story-basierte Spiel kombiniert auf einzigartige Weise das aufregende Gameplay von Solitär Tripeaks, eingebettet in eine fesselnde Geschichte und dem Sammeln von Gegenständen sowie der Möglichkeit, eine eigene Stadt zu bauen.

Als Hintergrund für das Spiel dient die idyllisch unter dem Meer gelegene Stadt Rocky Bottom, die von einem starken Strudel völlig zerstört wurde. Spieler müssen durch ihr Geschick in Solitär Juwelen verdienen, um Alfred der Krabbe und seinen Fisch-Freunden beim Wiederaufbau der Stadt zu helfen! Auf ihrer Reise entdecken Spieler antike Artefakte, sind Gastgeber für Modenschauen, heißen neue Einwohner willkommen, klären Verbrechen auf und vieles mehr.

„Plarium entwickelt seit vielen Jahren story-basierte Spiele in den Genres Strategie und RPG und wir bemerken unter den Gelegenheitsspielern eine große Nachfrage für diese Art von Spielerlebnis“ so Oleg Yakovlev, Spielproduzent bei Plarium. „Aus diesem Grund konzentrierten wir uns darauf, das erste Spiel zu erschaffen, welches die Mechaniken von Solitär mit einem story-basierten Metagame und Möglichkeiten zum individuellen Aufbau einer Stadt kombiniert, um Spielern eine Herausforderung zu bieten, die es so in diesem Genre noch nie gab!“

Undersea-Solitär Tripeaks bietet über 30 animierte 3D Charaktere und mehr als 2000 komplexe Level mit verschiedenen Spielmechaniken, um Spieler zu fesseln und zu unterhalten. Schlüssel-Spielelemente sind unter anderem:

Mehr „Blocker“ und „Booster“ als jedes andere Solitär-Spiel: In Undersea-Solitär Tripeaks finden sich mehr als 15 einzigartige Blocker und 6 Booster, um Spielern endlose Herausforderungen zu bieten.

finden sich mehr als 15 einzigartige Blocker und 6 Booster, um Spielern endlose Herausforderungen zu bieten. Über 600 aufregende Story-Missionen: Spieler arbeiten gemeinsam mit abwechslungsreichen Charakteren daran, Rocky Bottom zu einer pulsierenden Stadt mit einem Zirkus, Amphitheater, Themenpark und vielem mehr zu machen.

Spieler arbeiten gemeinsam mit abwechslungsreichen Charakteren daran, Rocky Bottom zu einer pulsierenden Stadt mit einem Zirkus, Amphitheater, Themenpark und vielem mehr zu machen. Täglich epische Herausforderungen: Undersea-Solitär Tripeaks bietet unzählige besondere Solitär-Herausforderungen, tägliche Missionen und vieles mehr.

bietet unzählige besondere Solitär-Herausforderungen, tägliche Missionen und vieles mehr. Tausende Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung der Stadt: Spieler können Rocky Bottom genau so aufbauen, wie sie es wollen.

Undersea-Solitär Tripeaks steht ab sofort Spielern weltweit auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Chinesisch (traditionell und vereinfacht) sowie Portugiesisch zur Verfügung. Es kann über den App Store sowie Google Play heruntergeladen werden.

Über Plarium

Plarium Global Ltd. wurde 2009 gegründet und steht dafür, Hardcore und Casual Gamern weltweit die besten Spiele im Bereich Social und Mobile zu bieten. Mit mehr als 290 Millionen registrierten Nutzern sind wir stolz darauf, dauerhaft zu den Top-Hardcore-Spielentwicklern auf Facebook zu zählen. Plarium beschäftigt über 1400 Mitarbeiter in seinem Hauptsitz in Israel sowie den acht Zweigstellen und Entwicklerstudios in Europa und den USA. Unsere Spiele sind verfügbar für iOS, Android sowie Plarium Play und auf allen großen sozialen Netzwerken vertreten, einschließlich Facebook, VKontakte, Odnoklassniki und Mail.ru, sowie auf Webbrowsern. Im Oktober 2017 wurde Plarium von Aristocrat erworben, ist jedoch als eigenständiges Tochterunternehmen tätigt.

