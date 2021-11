Plattform-Aktien legen weiter zu – Ausnahmen: Alibaba und Airbnb

Die Furcht vor weiteren Corona-Lockdowns wie in Österreich hat vielen Digitalwerten in der vergangenen Woche zusätzlichen Schwung gegeben. Zudem sorgten starke Quartalszahlen, zum Beispiel von Nvidia und Intuit, für gute Stimmung, die am Freitag den Technologieindex Nasdaq auf ein neues Rekordhoch stemmten. Auch der Plattform-Index kletterte die vierte Woche in Folge nach oben. Auf der Verliererseite standen Reisewerte wie Airbnb und Alibaba aufgrund enttäuschender Geschäftszahlen.

Plattform-Aktien der Woche:

Roblox: Investieren in das Metaverse ⇢ + 25 Prozent

Aufsteiger der Woche ist Roblox mit einem Anstieg um 25 Prozent. Zunächst hatte CEO David Baszucki auf dem Investorentag den adressierbaren Markt mit 200 Mrd. Dollar beziffert und am Freitag verkündete Sportartikelhersteller Nike den Start seines Metaverse „Nikelands“ in Kooperation mit Roblox. Beide Ereignisse katapultierten die Aktie deutlich nach oben, die innerhalb eines Monats nun 60 Prozent zugelegt hat und nun schon mit 78 Mrd. Dollar bewertet wird.

Intuit: „Der Punkt, an dem die wahre Magie entsteht“ ⇢ + 10 Prozent

Intuit baut sein B2B-Plattformmodell seit Jahren wie im Lehrbuch aus und zündet nun mit der Mailchimp-Akquisition den nächsten Wachstumsstufe. Einen Vorgeschmack gaben die aktuellen Quartalszahlen: Der Gewinn je Aktie stieg um 63 Prozent auf 1,53 Dollar - und pulverisierte damit die Erwartungen der Wall Street, die 0,97 Dollar vorhergesagt hatten. Der Umsatz legte im ersten Geschäftsquartal um 52 Prozent auf 2 Mrd. Dollar zu. Besonders kräftig fiel der Beitrag der übernommen Finanzplattform Credit Karma mit 418 Mio. Dollar aus. „Mit Mailchimp, das jetzt Teil der Intuit-Familie ist, können wir kleinen und mittleren Unternehmen ermöglichen, ihre Kundendaten von Mailchimp mit den Kaufdaten von QuickBooks zu kombinieren, um verwertbare Einblicke für ihr Wachstum zu liefern. Das ist der Punkt, an dem die wahre Magie passiert“, sagte CEO Sasan Goodarzi in einer Analystenkonferenz.

Etsy: Profitieren vom Second-Hand-Trend ⇢ + 8 Prozent

Im Nachgang zu den guten Quartalszahlen steigt der Aktienkurs weiter. Seit Jahresbeginn stehen schon 65 Prozent Zuwachs auf der Uhr. Etsy sei gut auf das Weihnachtsgeschäft vorbereitet und profitiere langfristig vom Trend zu Second-Hand-Bekleidung (ebenso wie TheRealReal und Poshmark).

Alibaba: Wann lohnt der Wiedereinstieg? ⇢ – 15,9 Prozent

Der Online-Handelsriese schrumpft an der Börse zum Zwerg. Um weitere 16 Prozent gab der Kurs in dieser Woche nach, was Alibaba nur noch mit 380 Mrd. Dollar an der Börse bewertet. Das Wachstum lag im vergangenen Quartal deutlich unter den Erwartungen und nur eine beschleunigter Aktienrückkauf konnte einen weiteren Kursverfall stoppen, der vor einem Jahr von der scharfen Regulierung in China ausgelöst wurde und den Aktienkurs in diesem Zeitraum halbiert hat. Wegen des Potenzials als eine der modernsten Plattformen überhaupt stellen sich viele Interessenten die Frage, wann der richtige Zeitpunkt für den Wiedereinstieg ist. Da die Regulierungspolitik in China aber weiterhin kaum vorhersagbar ist, haben selbst einige Promis unter den Investoren ihren Wetten in den vergangenen Wochen verloren. Dennoch gilt: Alibaba abzuschreiben wäre ein Fehler.

Airbnb: Angst vor weiteren Lockdowns ⇢ – 4,9 Prozent

Eigentlich eine gute Plattform, aber gegen die Pandemie und die Angst vor weiteren Lockdowns in Europa ist auch Airbnb nicht gefeit. Die Plattform für Unterkünfte war eigentlich schon auf einem Post-Corona-Erholungskurs mit einem Plus von 34 Prozent in diesem Jahr, ehe die exponentiell steigenden Infektionszahlen in einigen Ländern die Laune der Investoren getrübt haben. Die Aktie hat in der vergangenen Woche 4,9 Prozent nachgegeben.