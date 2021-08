PLUG POWER - Quartalszahlen sorgen für starken Kurssprung

Der große Hype im Wasserstoffsektor scheint vorerst vorbei zu sein und diese Aussage zielt nicht nur auf den enttäuschenden Kursverlauf der letzten Monate ab. Auch die privaten Marktteilnehmer scheinen sich zunehmend anderen Sektoren zugewandt zu haben. So taucht die Plug-Power-Aktie heute auf Tradegate nicht einmal mehr unter den Aktien mit den höchsten Handelsaktivitäten auf und das, obwohl das Unternehmen heute Zahlen vorgelegt hat. Die Reaktion auf diese Zahlen ist jedoch interessant, denn die Aktie kann fast 8 % zulegen und das obwohl man mit einem Ergebnis je Aktie von -0,18 USD die Erwartungen der Analysten in Höhe von -0,08 USD nicht erfüllen konnte. Der Umsatz hingegen lag mit 124,6 Mio. USD über den Erwartungen in Höhe von 114,02 Mio. USD. Es scheint so, als konzentriert sich der Markt momentan auf diese Größe.

Stabilisierungsversuch läuft, aber…

Analytisch betrachtet wäre ich in der Aktie jedoch weiterhin vorsichtig. Es läuft momentan zwar ein mittelfristiger Stabilisierungsversuch, kurzfristig aber sind die Herausforderungen um 25 EUR hoch. Dort liegt ein Widerstandscluster aus horizontaler Widerstandszone und den beiden gleitenden Durchschnitten. Sollte dieser Widerstand überschritten werden, könnte man sich dem Sommerhoch und Kursen bei 32,50 EUR zuwenden. Kann man diese mit Blick auf die nächsten Wochen hinter sich lassen, könnte tatsächlich die nächste große Kaufwelle mit Zielen bei über 60 EUR angelaufen sein.

Ungünstiger Weise können die Bullen im angesprochenen Widerstandsbereich um 25 EUR aber auch scheitern und das wiederum könnte dazu führen, dass die schon seit Jahresbeginn laufende Korrektur fortgesetzt und damit das bisherige Tief noch einmal angelaufen wird.

Fazit: Mit Blick auf die Wahrscheinlichkeit sehe ich momentan keine klaren Vorteile für eine Seite in der Plug-Power-Aktie. Einerseits läuft der Stabilisierungsprozess, andererseits hat man genug Probleme vor der Nase. Aus diesem Grund bleibe ich der Aktie gegenüber zunächst neutral eingestellt und würde die Ausbildung besserer Kursmuster abwarten.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)