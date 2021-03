PLUG POWER - Vertrauensverlust ist zu spüren

Am Mittwoch habe ich ausführlich über die Plug-Power-Aktie berichtet (siehe hier), in der Anleger momentan nicht nur mit einer Korrektur zu kämpfen haben. Das Unternehmen hat auch die letzte Bilanzprüfung durch KPMG „nicht problemlos bestanden“ und muss Anpassungen vornehmen. Dies sorgte für einen Vertrauensverlust, der weiterhin zu spüren ist. Nachdem der Kurs am Mittwoch unmittelbar nach Bekanntwerden der Bilanzierungsprobleme Intraday crashte und sich anschließend wieder erholte, fehlt es gestern und heute an Anschlusskäufer. Bereits gestern gab der Kurs wieder nach und auch heute notiert die Aktie leicht im Minus.

An der am Mittwoch ausführlich besprochenen grundlegenden Einschätzung hat sich mit den jüngsten Kursbewegungen aber nichts verändert. Es ist weiterhin eine Bodenbildung möglich. Dass diese keine ausgemachte Sache ist, zeigen die jüngsten Verkäufe. Prozyklisch müsste die Aktie über mindestens 40 EUR ansteigen, um jetzt direkt für ein Kaufsignal zu sorgen. Auf der Unterseite liegt der Fokus im antizyklischen Bereich weiter auf der Unterstützung bei 25 EUR.

Plug Power Inc.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)