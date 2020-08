PNE: EBITDA-Guidance könnte übertroffen werden

Nach den Halbjahreszahlen von PNE hat SMC-Research die Schätzungen etwas angehoben. SMC-Analyst Holger Steffen stuft die Aktie nun als in etwa fair bewertet ein.

Mit 9 Mio. Euro habe PNE gemäß SMC-Research in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen deutlichen Überschuss vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwirtschaftet, das EBIT sei dabei leicht positiv ausgefallen. Das sei bemerkenswert, da die Gesellschaft in diesem Zeitraum kein Projekt verkauft habe. Nachlaufende Zahlungen aus zuvor veräußerten Projekten haben trotzdem einen wichtigen Beitrag zum Umsatz in Höhe von 62,3 Mio. Euro geleistet. Ergebnisseitig profitiere das Unternehmen aber insbesondere von den hochmargigen Erlösen aus dem eigenen Windparkportfolio, das kontinuierlich ausgebaut werde.

Da das Management Projektverkäufe für das zweite Halbjahr eingeplant habe, sei die Prognose, die für das Gesamtjahr ein EBITDA von 15 bis 20 Mio. Euro und ein EBIT von 5 bis 10 Mio. Euro vorsehe, bekräftigt worden. SMC-Research gehe sogar davon aus, dass die EBITDA-Guidance übertroffen werde, während die Analysten mit einem EBIT in der oberen Hälfte der Spanne rechnen.

Auch die Perspektiven für die Zeit darüber hinaus seien aussichtsreich. Die Windprojekt-Pipeline habe sich sehr gut entwickelt, unter anderem habe gemessen an der Kapazität ein Rekordvolumen an Projekten im Genehmigungsprozess in Deutschland und Frankreich gemeldet werden können. Und der Aufbau der Pipeline im neu erschlossenen Photovoltaiksegment schreite ebenfalls zügig voran. Zugleich sorgen nach Darstellung der Analysten der dynamisch voranschreitende Ausbau des Portfolios – aktuell seien fünf Windparks in Deutschland im Bau, von denen der überwiegende Teil im Bestand behalten werden dürfte – und das expandierende Servicegeschäft für weitere Wachstumsimpulse und einen Anstieg margenstarker Erlöse.

SMC-Research habe die Schätzungen nach den Halbjahreszahlen insgesamt etwas angehoben, womit das Kursziel von 4,90 auf 5,40 Euro gestiegen sei. Nach der starken Performance der Aktie in den letzten zwölf Monaten sei der Titel nun in etwa fair bewertet, weshalb die Analysten das Votum „Hold“ bestätigen.

