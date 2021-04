Polizei nimmt nach Krawallen in Jerusalem über 50 Menschen fest

Jerusalem (Reuters) - In Jerusalem hat die Polizei über 50 Menschen nach gewaltsamen Kundgebungen von Palästinensern und ultra-nationalistischen Israelis festgenommen.

Von Donnerstagnacht bis zum Freitagmorgen versuchten Bereitschaftspolizisten in Schutzausrüstung oder zu Pferd die beiden Gruppen beim Damaskustor in der historischen Altstadt zu trennen. Palästinenser setzten Müllcontainer in Brand, die Gegenseite skandierte Losungen wie "Tod den Arabern". die Polizei spritzte unter anderem faul riechendes Wasser auf die Demonstranten. Palästinensische Ärzte gaben an, rund 100 Menschen seien verletzt worden. Mit den Krawallen endet vorerst eine Phase relativer Ruhe in der zwischen Israelis und Palästinensern umstrittenen Stadt.

Palästinenser warfen der Polizei vor, sie habe Muslime von ihren traditionellen abendlichen Zusammenkünften im Fastenmonat Ramadan vor dem Damaskustor abhalten wollen. Aufseiten der ultra-nationalistischen Israelis heizte ein im Internet verbreitetes Video die Proteste an. In der Aufnahme ist zu sehen, wie angeblich ein Palästinenser einen ultra-orthoxen Juden in einem Nahverkehrszug schlägt. Hunderte ultra-nationalistische Israels marschierten zum Damaskustor, das die Polizei vorsorglich abgeriegelt hatte. Darauf machten sich auch Tausende Palästinenser auf den Weg dahin.