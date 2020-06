Pompeo dringt auf weltweit schärfere Börsenregeln für Firmen aus China

Washington (Reuters) - US-Außenminister Mike Pompeo dringt auf weltweit striktere Börsenvorschriften für chinesische Firmen.

Alle Handelsplätze rund um die Welt sollten sich ein Beispiel an der US-Technologiebörse Nasdaq nehmen, die im Mai entschieden hatte, ihre Regeln zu verschärfen, erklärte Pompeo am späten Donnerstagabend. "US-Investoren sollten nicht versteckten und unangemessenen Risiken von Unternehmen ausgesetzt sein, die sich nicht an die gleichen Regeln wie amerikanische Firmen halten." Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im Vorfeld über die Forderungen des US-Chefdiplomaten berichtet.

Die US-Regierung plant auch, US-Investoren vor mutmaßlich betrügerischen Buchhaltungspraktiken von Unternehmen mit Sitz in China zu warnen. "Wir müssen entschlossene, geordnete Maßnahmen ergreifen, um die chinesische Praxis der Missachtung von US-Transparenzanforderungen zu beenden, ohne unsere Investoren und Finanzmärkte negativ zu beeinflussen", schrieb US-Präsident Donald Trump in einem Memorandum. Das verschärfte Vorgehen der Amerikaner gegen chinesische Unternehmen fällt in eine Phase äußerst angespannter politischer und wirtschaftlicher Beziehungen zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt.

Die Nasdaq hatte vor ein paar Wochen die Bedingungen für US-Börsengänge chinesischer Unternehmen verschärft, nachdem es beim chinesischen Starbucks-Konkurrenten Luckin Coffee einen Bilanzskandal gegeben hatte. Bei der Kaffeehaus-Kette, die 2019 ihre Aktie an der Nasdaq platziert hatte, bestand ein Großteil der Umsätze offenbar nur auf dem Papier. Daraufhin gab die US-Technologiebörse eine Mindestgröße für Börsengänge vor und will sicherstellen, dass sich die Firmen aus China an internationale Bilanzierungsstandards halten. Viele kleine chinesische Firmen streben einen Börsengang in den USA an, weil ihre Gründer so Anteile versilbern können und dafür Dollar erhalten. Zudem ist es mit dem "Gütesiegel" einer Notierung an der Nasdaq einfacher, an Kredite zu kommen.