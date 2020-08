PORR: Maßnahmen zur Kostenreduktion greifen

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die PORR AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie einen Nettoverlust von 23 Mio. Euro verbucht. In der Folge belassen die Analysten aber das Kursziel und das positive Rating unverändert.

Nach Analystenaussage sei die Produktionsleistung aufgrund der Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie um 9 Prozent auf knapp 2,3 Mrd. Euro gesunken. Die Gesellschaft habe aber umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um die Kostenbasis zu straffen und an die härteren Bedingungen anzupassen. Demnach seien die Materialkosten um 6 Prozent, die Personalaufwendungen um 6 Prozent und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 13 Prozent reduziert worden. Das EBIT habe sich moderat auf -17 Mio. Euro (HJ 2019: 17 Mio. Euro) verringert und der Nettoverlust sei mit 23 Mio. Euro (HJ 2019: 6 Mio. Euro) ins Minus gerutscht.

Nach Meinung der Analysten sei für die Bewertung einer Gesellschaft aus dem Bereich Construction die zweite Jahreshälfte wesentlich wichtiger. Hier werte das Analystenteam die erfolgte Kostenreduzierung und die bilanzielle Ausstattung positiv. Die Eigenkapitalquote sei gegenüber dem Jahresende 2019 auf 18,4 Prozent (31.12.2019: 16,4 Prozent) gestiegen und der Cash-Bestand liege bei komfortablen 438 Mio. Euro. Zudem gefalle dem Analystenteam die voranschreitende Digitalisierung zur Erhöhung der Margen. Ebenfalls positiv sei die angestrebte Verbesserung der Marktstellung in Deutschland durch Zukäufe zu werten. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 19,00 Euro und das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.08.2020, 17:55 Uhr)

PORR AG - ISIN: AT0000609607