Portugals Finanzminister Centeno tritt zurück - Staatssekretär folgt

Lissabon (Reuters) - Der portugiesische Finanzminister Mario Centeno nimmt seinen Hut.

Er werde am 15. Juni zurücktreten, kündigte Präsident Marcelo Rebelo de Sousa am Dienstag an. Sein Nachfolger werde der für den Haushalt zuständige Staatssekretär Joao Leao. Centeno wird das Verdienst zugeschrieben, die langjährige Sparpolitik beendet und dennoch den ersten Haushaltsüberschuss seit 45 Jahren erzielt zu haben.

Centeno fungiert derzeit auch als Chef der Eurogruppe. Er hatte schon vor Monaten und damit lange vor seinem nun angekündigten Rücktritt offen gelassen, ob er im Juli für eine zweite Amtszeit antritt.

Der Eurogruppen-Chef organisiert die monatlichen Beratungen der Euro-Finanzminister und lotet Kompromisse in Streitfragen aus. Centeno wurde Ende 2017 gewählt und hatte das Amt im Januar 2018 vom Niederländer Jeroen Dijsselbloem übernommen. Der Posten wird jeweils für zweieinhalb Jahre vergeben.