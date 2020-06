PowerCell: Bosch gibt nächste Bestellung ab – Aktie zieht weiter an

Der Kooperationsvertrag mit Bosch und der Einstieg des deutschen Automobilzulieferers bei PowerCell macht sich für den schwedischen Wasserstoff-Experten ein weiteres Mal bezahlt. Wie das Unternehmen heute bekannt gibt, hat Bosch die nächsten Brennstoffzellen-Stacks in hohen Norden geordert.

Bestellung im Wert von fast 2,5 Millionen Euro

Die neue Bestellung aus von Bosch umfasst mehrere PowerCell S3-Brennstoffzellen-Stacks, die im Rahmen der gemeinsamen Entwicklungs- und Lizenzvereinbarung an den deutschen Automobilzulieferer geliefert werden sollen. Im April 2019 unterzeichneten Bosch und PowerCell eine Vereinbarung über die Entwicklung, Produktion und den Verkauf des PowerCell S3-Brennstoffzellen-Stacks für das Automobilsegment. Die Vereinbarung beinhaltet eine gemeinsame Entwicklung des S3 und eine Lizenz, durch die Bosch das ausschließliche Recht erhält, die neue und verbesserte Version von PowerCell S3 für Automobilanwendungen wie PKW, LKW und Busse herzustellen und zu verkaufen.

Aktie zieht weiter an

Der neue Auftrag verhilft dem Papier heute zu einem deutlichen Kursanstieg. Nachdem die Aktie etwas schwerfällig in den Tag gestartet war, zieht der Kurs mittlerweile um mehr als 5 Prozent an. Damit ist die Aktie auf dem Weg sich seit Jahresanfang zu verdoppeln. Aktuell hat sie sich seit Januar etwas mehr als 90 Prozent an Wert hinzugewonnen.

Von Markus Weingran

Foto: Homepage PowerCell

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de