PPG startet erweiterte Produktion von OEM-Klarlacken für die Automobilindustrie in Deutschland

Gesteigerte betriebliche Effizienz, Nachhaltigkeit und Flexibilität dank fortschrittlicher Technologie

PPG (NYSE:PPG) gab heute den Start der erweiterten Produktion von Klarlacken für die Automobilindustrie in seinem Werk in Erlenbach, Deutschland, bekannt. Mit dem 3-Millionen-Euro-Projekt wird die Kapazität des Standorts für Premium-Klarlacke nahezu verdoppelt. Zudem setzt man auf fortschrittliche Fertigungstechnologien, um die betriebliche Effizienz, Nachhaltigkeit und Flexibilität im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren zu verbessern.

„Mit dieser wichtigen Investition können wir auch in Zukunft die wachsende regionale Nachfrage befriedigen und unseren Kunden die Premium-Klarlacke mit erstklassigem Finish, hervorragender Optik und Haltbarkeit bieten, die sie von uns erwarten“, sagte Roald Johannsen, Vice President, Automotive OEM Coatings, Europe, Middle East and Africa bei PPG. „Durch den Einsatz fortschrittlicher Fertigungstechnologien gewinnen wir auch mehr Flexibilität. So können wir verschiedene Produkte in unterschiedlichen Losgrößen auf nachhaltigste Weise herstellen.“

PPG hat das Werk in Erlenbach 2019 von Hemmelrath erworben, um sein Angebot an Automobillacken zu erweitern und zusätzliche Formulierungs- und Fertigungskapazitäten zu schaffen. Die neue Klarlackanlage arbeitet mit einem vollautomatischen, hochmodernen und äußerst nachhaltigen Produktionsverfahren. Vorteile sind kürzere und schnellere Fertigungszeiten und die flexible Herstellung mehrerer Chargengrößen von bis zu 25 Tonnen.

„Mit dieser Investition wird unser Werk in Erlenbach zu einem Kompetenzzentrum für Klarlacke. Mit Hilfe bester Technologien liefern wir Lacke von hervorragender Qualität: kratzfest, chemikalienbeständig und sehr langlebig“, so Johannsen. „Dies wird unsere Position als führender Hersteller der fortschrittlichsten und innovativsten Klarlacke, die die anspruchsvollsten OEM-Qualitäts- und Leistungsspezifikationen erfüllen oder übertreffen, weiter stärken.“

Bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Beschichtungen und Materialien zu entwickeln und zu liefern, auf die unsere Kunden seit mehr als 135 Jahren vertrauen. Mit Engagement und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und suchen in enger Zusammenarbeit den richtigen Weg nach vorn. Wir haben unseren Hauptsitz in Pittsburgh, sind in mehr als 75 Ländern tätig und erzielten im Jahr 2020 einen Nettoumsatz von 13,8 Milliarden USD. Wir beliefern Kunden in Bereichen wie Bauwesen, Konsumgüter, Industrie, Transportwesen und Aftermarkets. Weitere Informationen finden Sie unter www.ppg.com.

We protect and beautify the world ist ein Markenzeichen, und das PPG-Logo ist ein eingetragenes Markenzeichen von PPG Industries Ohio, Inc.

KATEGORIE OEM-Beschichtungen für die Automobilindustrie

