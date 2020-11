Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu Corona/Bundestag

BADEN-BADEN (dpa-AFX) -"Badisches Tagblatt' zu Corona/Bundestag:

"Neben Kitas und Schulen (und damit auch die Lehrer) rücken die "vulnerablen Gruppen" jetzt mehr in den Blick. Warum es so lange dauert, bis der Bund für die Älteren und Kranken FFP-2-Schutzmasken günstiger zur Verfügung stellt, kann die Bundesregierung nicht schlüssig erklären. Es ist richtig, mehr auf den Schutz der Älteren und Kranken zu achten, damit das unbeschwerte Leben nach der Pandemie wieder für alle möglich wird. Bis dahin dominiert das Prinzip Hoffnung: Dass die Maßnahmen greifen. Dass Gastgewerbe, Kultur und Mittelstand durchhalten. Dass die Menschen sich verantwortungsvoll verhalten. Dass die Infektionszahlen sinken. Dass der Impfstoff bald kommt. Nur wenn es am Ende gut geht, kann man von einer geglückten Strategie sprechen. Andernfalls wird man der Politik vorwerfen, mut- und verantwortungslos gehandelt zu haben. Wir alle haben es mit unserem Verhalten in der Hand, dass die Hoffnung nicht trügt. Diese Kanzlerin kann Krise, heißt es immer. Sie selbst kann jetzt auch nicht mehr als hoffen."/ra/DP/he