Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Bußgelder zu Maskenpflicht

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Bußgelder zu Maskenpflicht

Man fragt sich, warum nicht BVG und S-Bahn zuständig sein können, die in ihren Fahrzeugen geltenden Regeln durchzusetzen. Das schaffen sie ja auch bei Menschen, die ohne Fahrschein unterwegs sind. Aber dem Senat geht es um ein Signal. Die Pandemie nimmt gerade einen neuen Anlauf. Da ist es geboten, auf die bestehenden Regeln mit Nachdruck hinzuweisen und Sanktionen verhängen zu können. Dass die neuen großen Ausbrüche sich eher in überbelegten Wohnblocks abspielen, ist eine eigene Betrachtung wert. Argumente gegen die nun verschärfte Maskenpflicht liefert der Verweis auf die sozialen Dimensionen der Pandemie jedoch nicht. Denn die womöglich infizierten armen Menschen sind ja auch in Bussen und Bahnen unterwegs. Auch sie sollten wie alle anderen tun, was ihnen möglich ist, um die Ausbreitung der Pandemie zu bremsen./ra/DP/mis