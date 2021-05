Pressestimme: 'Der neue Tag' zu Antisemitismus/Nahost

WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag' zu Antisemitismus/Nahost:

"Bei allen Wirrungen in Nahost ist aber eines glasklar: Die Juden in Deutschland jetzt für die Politik Israels zur Rechenschaft zu ziehen, ist ein absolutes No-Go. Wir sehen ihn in Bildern und Bemerkungen wieder hochkriechen, diesen latenten Antisemitismus. Er ist da, von ganz rechts bis ganz links, auch bei muslimischen Zuwanderern. Wenn sich Juden in Deutschland nicht sicher fühlen können, dann müssen alle Alarmglocken schrillen. Bei brennenden israelischen Fahnen und Steinen gegen Synagogen geht es nicht in erster Linie um Protest gegen die Politik Netanjahus. Es geht um die Existenz des Staates, in dem die Juden nach dem Holocaust Zuflucht und Heimat gefunden haben. Dieser Antisemitismus erschüttert die Grundfeste der Bundesrepublik. Ihn zu bekämpfen, braucht es unsere bedingungslose Solidarität mit den Menschen, denen wir unverzeihliches Leid zugefügt haben."/yyzz/DP/he