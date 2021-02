Pressestimme: 'Der neue Tag' zum Impfpass

WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zum Impfpass:

"Vieles ist nur noch schwer nachvollziehbar. Die Impf-Maschinerie läuft nicht richtig an, wer kommt wann dran, warum dauert das so lange, wieso ist das so schwer zu durchschauen? Und jetzt die Diskussion um den Impfpass. Es geht nicht um Impfzwang, es geht darum, endlich Zeichen zu setzen. Seien wir ehrlich: Die Pandemie ist nicht gerecht. Sie wird nie alle gleich behandeln. Aber es muss etwas passieren. Und dieser kleine Pass ist ein kleiner Schritt hin zu mehr Freiheit, zu mehr Hoffnung."/yyzz/DP/he