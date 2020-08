Pressestimme: 'Frankenpost' (Hof) zur Corona-Demonstration in Berlin

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" (Hof) zur Corona-Demonstration in Berlin

Diese Tragödie schuf Bilder, die unwürdig, beschämend sind! Ausgerechnet an geschichtsträchtigen Orten wie der Siegessäule und dem Brandenburger Tor. Der Angriff auf den Reichstag ist das sichtbarste Zeichen, was all jene Mitläufer von Demokratie und Rechtsstaat halten. Nichts. Rein gar nichts. Sie treten diese Errungenschaften mit Füßen. Anscheinend ist ihnen nicht bewusst, dass sie damit auch ihre eigene Freiheit für nichtig erklären. Ihre verabscheuungswürdigen Taten erinnern an die dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte. In einer Demokratie etwa über die Verhältnismäßigkeit der Regeln zu sprechen ist wichtig und nötig. Das darf gerne auch in kernigen Diskussionen geschehen. Aber keinesfalls in dieser erbärmlichen Art wie am vergangenen Wochenende in Berlin./yyzz/DP/mis