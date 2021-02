Pressestimme: 'Frankenpost' zu den strengen Grenzkontrollen

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu den strengen Grenzkontrollen

Corona ist flexibel, Corona ist schnell - zu schnell für die üblichen Abläufe: Während Ministerpräsident Söder gemeinsam mit Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Grenzübergang Schirnding die Grenzkontrollen vorstellte und verteidigte, stellt sich längst eine ganz andere Frage: Wie will man eigentlich die Ausbreitung der Mutationen innerhalb Bayerns verhindern?/be/DP/mis